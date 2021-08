Kiel

Kein Internationaler Markt, keine Spiellinie, keine Bundesländermeile, kaum Konzerte. Wer das echte Kieler-Woche-Gefühl genießen möchte, muss in diesem Jahr nach Schilksee. Dort kehrt die Großveranstaltung zu ihren Wurzeln zurück – zum Segeln. Doch ein bisschen Programm wird es auch an Land geben – am Olympiahafen und im Stadtzentrum.

Mit der Orientierung am Ursprung als Sportevent ist die Kieler Woche 2021 vom 4. bis 12. September nicht nur aufgrund der Segelwettbewerbe in Schilksee am nächsten am Original dran. „Mit der Konzentration auf den maritimen Kern und einige Höhepunkte an Land und zu Wasser wollen wir zumindest ein bisschen typisches Kieler-Woche-Flair in die Stadt bringen“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Zur Kieler Woche 2021: Schilksee öffnet sich für Besucher

Anders als im vergangenen Jahr, als die Sportlerinnen und Sportler in Schilksee abgeschottet waren, wird das Areal nun für die Öffentlichkeit geöffnet. Rund um die Wettkampfstätten wird es eine Sponsorenmeile geben, gleichzeitig gibt es Verkaufs- und Essensstände. In der Vaasahalle werden wieder segeltypische Produkte zu kaufen sein. „Die Halle wird zu 50 Prozent ausgelastet sein“, sagt der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger.

Für Besucher in Schilksee gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen oder negativ getestet. An einigen Orten müssen Kontaktdaten hinterlassen werden. Eine Anmeldung wie für die Veranstaltungsflächen 2020 wird es nicht geben. „So etwas machen wir nicht noch einmal“, sagt Dornberger, der mit dem abgespeckten Programm an Land zufrieden ist.

„Wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“ Die Absage aller großen Veranstaltungen abseits des Segelns bereits Ende Juli sei die richtige Entscheidung gewesen. „Die Entwicklung der Zahlen haben uns recht gegeben.“ Dass die Kieler Woche nicht wie geplant einigermaßen nahe am Original sein kann, sei natürlich dennoch schade. Jammern will Dornberger aber nicht. „In jeder Krise steckt auch eine Chance, etwas Neues zu entwickeln. Wir dürfen uns nicht in eine Lethargie begeben.“

Segelkino mit neuem Borowski-Tatort

Daher hat sich das Kieler-Woche-Büro auf etablierte Formate konzentriert, die bereits im vergangenen Jahr gut angenommen wurden. So wird erneut das Segelkino angeboten, das 2020 Premiere feierte. Jeden Abend um 21 Uhr dient die Fassade des Küstenkraftwerks als Leinwand für Filme, die Segler von ihren Booten aus schauen können. Über das Schiffsradio kommt der Ton an Deck.

Ein Höhepunkt des Segelkinos wird der neue Kieler Tatort „Borowski und der gute Mensch“ sein, der erst am 3. Oktober in der ARD ausgestrahlt wird, aber schon exklusiv am 5. September in Kiel zu sehen sein wird.

Wie 2020 wird es auch wieder die Windjammerparade geben. Die 120 Boote werden am 11. September von der „Alexander von Humboldt II“ angeführt.

Feuerwerk und „Open Ship“ sind zurück auf der Kieler Woche

Ein Klassiker kehrt nach einem Jahr Pause zurück. Wie üblich wird die Veranstaltung mit einem Feuerwerk beendet. Den Kieler-Woche-Abschluss 2021 bildet am 12. September ab 21.21 Uhr ein „Sternenzauber über Kiel“ auf der Innenförde.

Zurück im Programm ist ebenfalls das „Open Ship“. Am 4. September lädt die Marine am Marinestützpunkt in der Wik von 13 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Auch musikalisch wird das Angebot im Vergleich zum vergangenen Jahr ausgebaut. Täglich gibt es auf der Krusenkoppel ab 20.30 Uhr bei der Konzertreihe „gewaltig leise“ Livemusik.

Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, für andere Auftritte, etwa von Klaus Lage (5. September), Götz Alsmann (7. September) oder Die Thalbachs (11. September) sind noch Restkarten vorhanden. Auch für Kinder wird jeden Tag ab 15 Uhr spezielle Konzerte und Vorführungen geben.