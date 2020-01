Ohne Scheuklappen in die Zukunft

Kiel

Los geht es mit einer „Zukunftskonferenz“, an der alle Kieler teilnehmen können. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erklärt im Interview die Idee hinter dem Projekt.

Kiel hat alle Hände voll zu tun, um die Verkehrs-, Wirtschafts- und Wohnungsmarktprobleme der Gegenwart zu lösen. Nun strebt die Stadt zusätzlich einen großen Prozess an, der sich mit dem Jahr 2042 beschäftigt. Hat die Stadt die Kraft dafür?

Ulf Kämpfer: Wir sollten uns die Zeit dafür unbedingt nehmen. Es geht darum, sich Gedanken zu machen: Welche Zukunft stellen wir uns für unsere Stadt vor? Sehr vieles wird sich in den nächsten zwei Jahrzehnten grundlegend verändern. Ich glaube daran, dass wir einen Gutteil unseres Schicksals als Stadt selbst in der Hand haben. Bevor wir uns um einzelne Projekte kümmern, benötigen wir aber eine Vision: In was für einer Stadt wollen wir in 22 Jahren leben? Dabei sind alle Menschen mit ihren Ideen gefragt, denen Kiel am Herzen liegt. Die Debatte soll ausdrücklich jenseits der bekannten politischen Linien verlaufen.

Worum soll es inhaltlich konkret gehen?

Wir wollen jenseits der Tagesaktualität und der engen Schranken denken, die uns sonst oft durch Finanzierungszwänge oder Bebauungspläne gesetzt sind. Mein Lieblingsbeispiel ist der Schwedenkai: Die Stena-Line wird vermutlich auch in zehn Jahren noch die schönsten Wasserplätze in der Innenstadt in Anspruch nehmen. Aber in 22 Jahren kann man sich vielleicht auch eine Innenstadt ohne Hafenflächen denken. Dafür muss man weit hinaus denken, und genau das soll in dem Prozess „Kiel 2042“ passieren.

Sie setzen wieder einmal auf Bürgerbeteiligung. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Bereitschaft, sich einzubringen, oft gar nicht so groß ist. Warum soll das diesmal anders sein?

Wir werden über Themen reden, deren Bedeutung wir heute schon abschätzen können: Mobilität, Digitalisierung, Arm und Reich, das Zusammenleben in einer Stadt. Da können alle mitreden, ohne dass man Zukunftsforscher oder Stadtgeograf sein muss. Wenn wir es richtig anfangen, können wir viele Menschen dafür begeistern, davon bin ich überzeugt. Vor ein paar Wochen erst hatten wir im Rathaus einen Tag zum Thema Kinderrechte. Da kamen 80 junge Menschen zu uns, die wie ein Bienenschwarm thematisch gearbeitet haben. Auch bei „Kiel 2042“ können alle mitmachen – ob das „Impulswerk Alte Mu“, die Sportvereine des Ostufers, die Hochschulen oder andere engagierte Menschen in der Stadt.

Lesen Sie auch: Alle können bei Kiel 2042 dabei sein

Eine zentrale Rolle soll das Jugendparlament spielen, das sich aus gewählten Delegierten zusammensetzen wird.

Das sind die Menschen, die 2042 die Gesellschaft tragen und gestalten. Sie sollten ein besonders vitales Interesse daran haben, dass Kiel dann lebenswert geblieben ist. Wenn die jungen Menschen ganz andere Vorstellungen haben als die Verantwortlichen von heute, können sie das äußern. Festgefahrene Standpunkte sollen in dem Prozess „Kiel 2042“ verlassen und Scheuklappen abgelegt werden. Das ist nicht immer eine Frage des Alters. Aber von der Jugend versprechen wir uns einen ganz anderen Blick auf die Stadt.

Gibt es einen Aspekt, der Ihnen bei diesem Prozess besonders am Herzen liegt?

Ich hoffe, dass wir die spezielle Perspektive Kiels in den Blick nehmen: Beispielsweise die Lage am und der Umgang mit dem Meer, der Einfluss der Hochschulen und dass wir eine Stadt mit großen Vermögensunterschieden sind. Das müssen wir berücksichtigen genauso wie Einflüsse, die auch für andere Regionen gelten. Ich denke an Themen wie Landflucht, veränderte Mobilität, den Umgang mit Migration und Flucht, den Einfluss von Digitalisierung auf unsere Arbeit und den Alltag. Ziel muss es sein, in den nächsten Jahrzehnten die Stadtteile besser als heute zu durchmischen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Probleme wie Kinderarmut in den Griff zu bekommen.

Was wird Kiel im Jahr 2042 von heute signifikant unterscheiden?

Auch wenn ich nicht genau weiß, wie es konkret aussehen wird: Wir werden einen wesentlich umwelt- und nervenschonenderen Verkehr haben. Kiel wird außerdem viel internationaler sein – sowohl in der Zusammensetzung der Bevölkerung als auch in dem Horizont, in dem wir uns bewegen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenige Bürgerinnen und Bürger, die entschlossen waren, etwas zu ändern, Dinge entscheidend bewegt haben. Das war beispielsweise bei „Kiel hilft Flüchtlingen“ so oder auch bei Fridays for Future. Bereits wenige Menschen sind in der Lage, große Veränderungen auszulösen. Dafür muss man nicht Oberbürgermeister sein.

Mehr zu Kiel lesen Sie hier