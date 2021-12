Kiel

Pressefreiheit, Angriffe auf Journalisten, Fake News, die Zukunft des Journalismus. Fast komme ich mir vor, als wäre ich auf einer Podiumsdiskussion mit wichtigen Menschen der Medienbranche. Immerhin werden hier die ganz großen Themen angesprochen, Themen, mit denen sich der Journalismus in Deutschland auseinandersetzt. Aber nein. Die Fragen kommen von Schülerinnen und Schülern. Genauer gesagt von der 8d des Ernst-Barlach-Gymnasiums.

MiSch: 1388 Schülerinnen und Schüler nehmen teil

Seit dem 13. September dreht sich bei 1388 Schülerinnen und Schülern aus 64 Klassen alles um den Journalismus. Sie nehmen am Projekt „MiSch – Medien in der Schule“ teil und bekommen die Kieler Nachrichten oder Segeberger Zeitung ins Klassenzimmer geliefert. Im Rahmen des Programms können sich die teilnehmenden Klassen von einer Redakteurin oder einem Redakteur der Kieler Nachrichten vom Alltag in den Medien erzählen lassen. Eigentlich.

Denn diese 8d ist irgendwie anders als andere Klassen, die ich bisher besucht habe. Natürlich werden mir auch Fragen gestellt zu meinen Arbeitszeiten oder den täglichen Aufgaben. Aber direkt daran anschließend bleiben die Schülerinnen und Schüler dran. Wie macht man in Zeiten von häufiger auftretenden Fake News den Beruf des Journalisten wieder attraktiver? Wie steht es um die Zukunft des Journalismus?

Schüler aus Kiel: Fragen zu Katar und dem Boulevardjournalismus

Das sind Fragen, die sich wohl jeder in der Medienbranche aktuell stellt. Eine allgemeingültige Antwort: schwer, gar unmöglich. Und so entwickelt sich meine Rolle vor den 24 Schülerinnen und Schülern, die in ihrem Klassenzimmer erwartungsvoll nach vorne schauen, anders als erwartet. Ich bin nicht mehr der Experte, der die Antworten hat. Sondern ich bin der Journalist, der während der Stunde selbst nachdenken muss, um dann persönliche Einschätzungen zu geben.

Es geht weiter. „Was halten Sie von der ‚Bild-Zeitung’?“ Die Entlassung von „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt haben die Medienexperten der 8d genauso mitbekommen wie die teilweise umstrittenen Methoden der Boulevardzeitung. Was die Schülerinnen und Schüler auch interessiert: die Recherche, insbesondere die, die Missstände aufdeckt. Als Beispiel werden schlechte Arbeitsbedingungen in Katar im Zusammenhang mit der dort bald stattfindenden Weltmeisterschaft genannt. Wie deckt man so etwas auf?

Texte der 8d sollen in Schülerzeitung des Ernst-Barlach-Gymnasiums erscheinen

Ganz so investigativ werden die Schülerinnen und Schüler vermutlich noch nicht arbeiten. Was sie aber vorhaben: Zu zweit eigene Texte recherchieren und schreiben. Es geht um Sportturniere und die Corona-Situation an den Schulen. Immerhin müssen sie alle jetzt wieder eine Maske tragen, haben mit sich ständig ändernden Regel zu tun. Ein spannendes Thema, insbesondere, wenn es von den Betroffenen selbst erzählt wird.

Auch wenn sie für den Schreibwettbewerb etwas zu spät dran sind, sollen einige der Texte veröffentlicht werden – in der Schülerzeitung des Gymnasiums. Nach meinem Besuch bin ich mir sicher: Das wird eine sehr lesenswerte Ausgabe!