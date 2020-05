An Corona-Apps wird weltweit gearbeitet. Noch gibt es dabei Schwierigkeiten. Tjark Ziehm, Wirtschaftsinformatikstudent an der Fachhochschule Kiel, hat ein Projekt mit dem Namen Ohioh gestartet, das einen Beitrag zur Forschung leisten will. Nun gilt es als offizielles Fachhochschulprojekt.