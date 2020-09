Kiel

Seit 2015 ist er Tausende Kilometer mit dem Rad unterwegs, um auf die Nöte von Menschen mit schweren Erkrankungen aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Nun war er zum zweiten Mal in Kiel. Die Geschichte von Oli ist bewegend. Seine Kindheit im nordrhein-westfälischen Schwerte war geprägt von Demütigung und Gewalt in der Familie.

„Ich bin fast totgeschlagen worden, da hatte ich keine Zeit für eine Ausbildung, da ging es ums Überleben“, sagt er. Mit zwölf Jahren begann er zu trinken, es folgte ein Leben mit Haftstrafen, Gelegenheitsjobs und einem Arbeitsunfall. Er fand eine Stelle als Lagerarbeiter und Lkw-Fahrer, war eine Zeitlang trocken, wurde wieder rückfällig. Zwei Ehen scheiterten. 2003 beendete Oli dann den Alkoholkonsum und krempelte sein Leben um.

Doch sein Leben im nüchternen Zustand ist geprägt von Depressionen, traumatischen Störungen und einer Zwangserkrankung, trotz vieler Therapien. Die für ihn beste Medizin entdeckt er 2009: das Radfahren. Es entwickelt sich zu seiner Leidenschaft, schnell spürt er die positive Auswirkung auf seine Psyche. Selbst als er 2013 die Diagnose Kehlkopfkrebs erhält und schließlich ein Teil seines Kehlkopfes entfernt wird, „habe ich es geschafft, im selben Jahr sieben Kilometer zu fahren“. Immer wieder spürt er auf zwei Rädern, „wie die Rübe frei wird“. 2014 schafft er in einer Saison mehr als 5000 Kilometer und ruft 2015 seine Aktion „Oli radelt“ ins Leben.

Die erste Tour führt ihn rund um Deutschland

Die erste Tour führte ihn rund um Deutschland, 3115 Kilometer von Basel bis Dresden in 57 Tagen. Jedes Jahr wiederholt er nun die Tour für den guten Zweck, fährt aber immer andere Strecken. Bislang kamen auf diese Weise rund 30 000 Euro zusammen. In diesem Jahr ist es seine fünfte große Tour, auf der er Menschen über den Krebs, andere schwere Erkrankungen und Wege aus der Lebenskrise informiert. Zudem sammelt er während der Touren für gemeinnützige Organisationen, die Menschen mit schweren Erkrankungen helfen.

In diesem Jahr ist es die Hilfsorganisation „Flying Hope“ – ein Verein, der Flüge für Kinder vermittelt, die dringend in Hospize, zu medizinischen Sonderbehandlungen oder Kuraufenthalten geflogen werden müssen und deren Familien selbst nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Dafür hat er Flyer im Gepäck. „Für mich ist die Aufklärung wichtig, damit die Leute verstehen, wofür sie spenden“, sagt er. Die Hilfsbereitschaft sei groß, „auch wenn die Leute in Corona-Zeiten gereizter wirken“. 98 Prozent der Gespräche seien gut, „den Rest vergesse ich auf dem Rad schnell wieder“. Unterstützung bekommt Oli auf unterschiedliche Art.

Auch Kiel bezahlt ihm die Unterkunft

Die rund 80 Gemeinden und Städte auf seiner Tour zum Beispiel bezahlen ihm die Unterkunft. In Kiel war er nun das zweite Mal. Ratsherr Philip Schüller begrüßte ihn am Sonntag am „me and all“-Hotel, übergab ein paar leichte Gastgeschenke, denn mehr als 30 Kilogramm Gepäck hat Oli nie bei sich. Nun ist er auf einem E-Bike unterwegs, für den Fall, dass seine Luft knapp wird.

Für seine Radtouren hat Oli ein paar Prinzipien, an die er sich hält. „Ich komme am Ende nicht an, um erschöpft auf dem Sofa zu landen. Ich bin 83 Tage weg und fühle mich erholt“, sagt er. Oli ist auch am liebsten allein unterwegs. Zum einen, um nicht in einen Tempo-Wettbewerb zu geraten oder seine Geschwindigkeit anpassen zu müssen. Zum anderen, weil er bei den Gesprächen am Wegesrand ganz einfach gerne ungestört ist. Er möchte den Menschen vermitteln, dass „keiner kommt, der sie an die Hand nimmt, sondern, dass sie aus ihrem Leben selber das Beste machen müssen“.

Ratsherr Schüller ist von Olis Authentizität begeistert. „Er hat alles selber erlebt, dadurch kann er es auch besser vermitteln“. Am 6. Juli startete er in seiner Heimatstadt Hagen, hat er bereits 3830 Kilometer hinter sich und steuert in den nächsten Tagen Eckernförde, Kappeln und Flensburg an, bevor die Tour am 26. September wieder in Hagen endet. Dann kommt sein Rad nach rund 5000 Kilometern nicht in den Keller, sondern wieder ins Wohnzimmer, „weil es mein Schatz und mein Leben ist“.

