Die karitativen Köche von Kiel

Die Stadtmission ruft die Kieler auf, sich an der Hilfe für Obdach- und Wohnungslose zu beteiligen. Neben Geldspenden für die „Satt-Mission“ werden Sachspenden benötigt: Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, Kleinspielzeug für Kinder (aus Hygienegründen ausschließlich um Neuware).

Die Hilfspakete (gut verpackt und mit dem Inhalt beschriftet) können täglich in der Zeit von 9 bis 13 Uhr im Sozialkaufhaus ECHT.GUT an der Spendenannahme-Rampe, Hasser Str.49 in Kiel-Hassee abgegeben werden. Für Osterpäckchen ist die Paketannahme geöffnet – nur am Ostermontag bleibt sie geschlossen.

Die Stadtmission verteilt die Pakete an obdachlose und wohnungslose Menschen ebenso wie an Vereine, die weitere Hilfsbedürftige unterstützen. Die Stadt möchte mit der neuen Annahmestelle, die Paketablage am Versorgungszaun neben der Hörnbrücke unterbinden. Eine Ausgabe an hilfsbedürftige Personen findet im Sozialkaufhaus aber nicht statt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Organisationen und Vereine, die sich um Hilfsbedürftige kümmern, können sich an die Rufnummer 0431-26044570 wenden.