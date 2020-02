Klappe fürs Musikvideo fällt

Kiel-Mettenhof

Im März 2018 war das Schüler-Projekt gestartet. Mit der Unterstützung von Coach Sven Zimmermann, Leiter der Rockschule Russee, haben zwölf Gymnasiasten aus allen Jahrgängen ein Jahr lang an zwei eigenen Liedern gearbeitet. Die Ergebnisse waren im Januar 2019 in einem Song-Wettbewerb an der Schule zu hören. Einer der Gewinner war „THG – That’s what we live for“ – ein Popsong, den unter anderem Yara Windmüller, Franceska Scheffler, Delin Bazid, Joseph Yaja (Klavier) und Leander Zimmermann (Bass) komponiert und geschrieben haben.

Nach dem Song kommt jetzt das Video

„Es geht in dem Stück um eine Gruppe von Schülern, die in der Schule eingeschlossen wird und dort eine Nacht verbringt“, sagt Yara Windmüller. Sie hatte damals den Song kurz vor ihrem Abitur mitverfasst und eingesungen. Und das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie jetzt auch während ihres Studiums regelmäßig zur Schule kommt, um mit Lania Obaid (15), Lania Maulud (14), Dejin Abosch (14), Leander Zimmermann (17) und anderen alten und neuen Mitgliedern an dem Projekt weiterzuarbeiten. Denn nun gilt es, für den Song ein Video zu drehen.

Gar nicht so einfach, ein Drehbuch zu schreiben

„Dafür brauchten wir aber erst mal ein Drehbuch“, erklärt Schulleiter Torsten Stellmacher. Das haben die Schüler nun fertig. „Wir haben von September bis jetzt an dem achtseitigen Buch gearbeitet“, berichten Lania Obaid und Lania Maulud. „Wir wollen den Text des Liedes in dem Musikvideo durch Bilder und Filmszenen verdeutlichen“, sagt Yara Windmüller. „Zum Beispiel zeigen, warum die Schüler in der Schule eingeschlossen wurden und was sie die ganze Nacht dort machen.“

Doch das Schreiben war nicht immer einfach. „Das Schwierigste war, die Bilder im Kopf in Worte zu fassen und sich zu beschränken“, sagt die Gruppe. „Denn der Song ist nur 3:15 Minuten lang. Alle Ideen können da nicht umgesetzt werden.“ Zum Glück bekamen die Gymnasiasten wieder Hilfe von Sven Zimmermann von der Rockschule. Sein Coaching und alles, was dazugehörte, konnte sich die Schule dank der Förderung durch den Mettenhof-Fonds leisten.

Unterstützung von der Rockschule

„In ein Drehbuch gehören nicht nur sachliche Beschreibungen der einzelnen Szenen, sondern auch Angaben wie Ort, Licht, Innen- oder Außenaufnahme, Stellung der Kamera, Weitwinkel oder Nahaufnahme und welche Protagonisten mitspielen“, erklärt Zimmermann. Wo der Dreh stattfinden soll, haben sich die Schüler beim Drehbuchschreiben auch schon ausgeguckt: im Lehrerzimmer, im Schulkeller, wo sich eine alte Theaterbühne mit Gestühl verbirgt, und im Toilettenraum finden einige der Szenen statt. Um diese alle abzudrehen, braucht es jedoch noch mehr Interessierte: Wer Lust hat, bei dem Musikvideo vor und hinter der Kamera mitzuwirken, kann sich im Sekretariat des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums melden.

Mit dem Dreh ist das Projekt Schulsong jedoch noch lange nicht beendet: Auch für den zweiten Gewinner des Song-Contests, für den Rock-Song „Together we build the THG“, soll ein Musikvideo entstehen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.