Mehr Lebensraum für Menschen statt für Autos in Kiel: Mit dem Projekt Sommerstraße will die Interessengemeinschaft Französisches Viertel das Wohnquartier aufwerten. Dafür soll eine Straße in den Sommerferien für bestimmte Zeit gesperrt werden, um auf der Fahrbahn Wohnzimmer-Atmosphäre zu schaffen.