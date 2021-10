Kiel

Wer nah am Wasser lebt, sollte „wetterfest“ sein. Ein neues, inklusives Projekt der Stiftung Drachensee hat sich deshalb diesen Namen zu eigen gemacht und möchte 18 Menschen im Alter von bis 25 Jahren mit und ohne Behinderungen das Element Wasser mit allen Sinnen erfahrbar machen. Anlässlich des 125-jährigen Firmenbestehens von Hugo Hamann im Oktober fördert die Christof-Husen-Stiftung drei Jahre lang das Projekt mit 30 000 Euro.

„Unser 100-jähriges Jubiläum haben wir groß gefeiert, bei diesem Jubiläum bremst uns die Pandemie jedoch aus“, sagt Wolfgang Sothmann, geschäftsführender Gesellschafter Hugo Hamann. „Wir wollen nicht nur reden, sondern auch etwas tun.“ Und so wurde beschlossen, 30 000 Euro aus der Christof-Husen-Stiftung in ein inklusives Projekt fließen zu lassen.

Eine Stiftung mit langer Tradition

Die Stiftung ist nach Christof Husen (1904-1979) benannt, der 1943 die Firma Hugo Hamann in Kiel erwarb und sie nach dem Krieg mit seiner Frau Vera zu einem der größten Bürofachhandelsunternehmen in Norddeutschland ausbaute. 1976 legte Husen in seinem Testament fest, dass sein gesamtes Vermögen in eine gemeinnützige Stiftung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte bzw. geschädigte junge Menschen eingebracht werden sollte. Sein Todestag am 8. April 1979 wurde zur Geburtsstunde seiner Stiftung.

Eine Stiftung für die Inklusion Die Christof-Husen-Stiftung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren wurde 1979 gegründet. Sie ist als gemeinnützige Körperschaft stille Gesellschafterin der Firmengruppe Hugo Hamann mit Hauptsitz in Kiel und Filialbetrieben in Hamburg, Lübeck, Flensburg, Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Im Wesentlichen bezieht die Stiftung ihre Mittel aus den Erträgen der Unternehmensgruppe, um sie für die in der Stiftungssatzung festgelegten Aufgaben einzusetzen. Die Stiftung unterstützt Personen und Projekte in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Sie bezuschusst unter anderem behindertengerechte Fahrzeuge, Therapien, Umbaumaßnahmen an Häusern und Wohnungen, Therapie-, Sport- und Spielgeräte sowie Landessportfeste und Inklusionsprojekte.

Vera Husen war bis zu ihrem Tod 2016 Vorsitzende des Stiftungsrates, hat sich um die Verwirklichung der Idee ihres Mannes und um die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke der Stiftung bis zu ihrem Tode gekümmert. Sie hat ihr Vermögen der Christof-Husen-Stiftung als Erbe übertragen. „In seiner Familie gab es einen Menschen mit Behinderung, deshalb gehörte er zu den Pionieren, die Inklusion schon früh gefördert haben“, sagt Wolfgang Sothmann, Husens Nachfolger bei Hugo Hamann.

Resonanz auf den Probetörn war riesig

„Als die Christof-Husen-Stiftung gegründet wurde, war die Stiftung Drachensee zehn Jahre alt“, berichtet Jan Wulf-Schnabel vom Vorstand der Stiftung Drachensee und erinnert an die Zeit, als Menschen mit Behinderungen noch versteckt oder in Psychiatrien untergebracht wurden.

Heute ist Inklusion ein wichtiges Anliegen der Gesellschaft. Das Projekt „Wetterfest“ soll ein weiterer Stein auf dem Weg sein, es wird von den Offenen Hilfen der Stiftung Drachensee fachlich begleitet und mit dem Camp 24/7 koordiniert. Schon in diesem Jahr wurde ein Probetörn unternommen. „Die Resonanz war großartig“, sagt Marc Hohensee, Bereichsleiter Soziale Teilhabe bei der Stiftung Drachensee.

Christof-Husen-Stiftung spendet 30 000 Euro für das Projekt „Wetterfest" Quelle: Karina Dreyer

Eine Gruppe von 14 Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsenen mit und ohne Behinderungen sollen ab April 2022 jede Woche drei Stunden das Element Wasser mit allen Sinnen erfahren. Vom Wassersport in Gruppen wie Segeln in Kuttern oder Optimisten bis hin zu Exkursionen und Workshops, wie beispielsweise ein Upcycling-Projekt, in dem aus Meeresmüll Kunst entstehen soll. Die Teilnehmenden werden die Tier- und Pflanzenwelt der Ostsee kennenlernen und Teamwork von Menschen mit und ohne Behinderung erfahren. „Es geht dabei um Gruppendynamik, Teamentwicklung Freundschaft und den Abbau von Ängsten“, sagte Hohensee.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von den 30 000 Euro sollen unter anderem mindestens zwei Assistenzkräfte sowie Materialien finanziert werden. Das Projektteam hofft auch auf ehrenamtliche Kräfte aus dem universitären Bereich.

Auch nach drei Jahren will die Stiftung unterstützen

„Unsere Stiftung unterstützt meist kleinteilig 200 bis 300 Einzelprojekte“, berichtet Bernd Kuhn, Vorstand Christof-Husen-Stiftung. Mit diesem Projekt solle eine Tür aufgestoßen werden. Nach den drei Jahren sei die Stiftung weiterhin gefragt, dabei zu helfen. Ehrgeiz der Stiftung müsse sein, solch ein Projekt zu verfestigen. Finanziert werde die Christof-Huse-Stiftung durch einen festgelegten Prozentsatz, den das Unternehmen Hugo Hamann einnimmt. Sothmann: „Je mehr wir erwirtschaften, umso mehr geht in die Stiftung.“