Um diese für Mettenhofer jeder Generation noch besser nutzbar zu machen, wünscht sich der Ortsbeirat Mettenhof fest installierte Tische und Bänke sowie Liegen. „Wir hoffen auf finanzielle Unterstützung durch den städtischen Fonds ‚Gemeinsam Kiel gestalten‘“, erklärt der Ortsbeiratsvorsitzende Sönke Klettner.

Der Antrag ist bereits beim Amt für Kultur und Weiterbildung eingereicht worden. Was fehlt, ist jedoch das Votum des Ortsbeirates. Das steht noch aus, da aufgrund der Corona-Lage die Sitzung im Januar ausgefallen ist. Das soll jetzt aber in der Sitzung am Mittwoch, 10. Februar, 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, nachgeholt werden. „Da das Aufstellen von Bänken und Tischen aber eine Idee der Ortsbeirats-Mitglieder ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Ortsbeirat dem Antrag zustimmen wird“, sagt Klettner augenzwinkernd.

Parkwiese soll aufgewertet werden

Fünf fest installierte Bank-Tisch-Kombinationen sowie fünf Holzliegen im Wert von 7000 Euro, ähnlich denen, die man an der Kiellinie findet, sollen die Parkwiese aufwerten. Der Bereich um den Teich mit der Parkwiese ist im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ von 2010 bis 2012 umgestaltet worden. Er werde von vielen Menschen sehr gut angenommen, so Klettner.

„Hier finden Veranstaltungen wie das Stadtteilfest, der Feuerzauber und die Opern-Übertragung statt“, sagt Klettner. Gleichsam nutzen viele Familien in der warmen Jahreszeit die Wiese zum Treffen, Grillen, Picknicken und Spielen. „Besonders im Corona-Jahr hat es Familien, die keinen eigenen Garten oder Schrebergarten haben, an den Teich gezogen“, so Klettner. Er nennt es ein menschliches Grundbedürfnis, sich mit anderen zu treffen und soziale Kontakte zu haben. Um den Bedürfnissen aller Generationen besser gerecht zu werden, sollen nun feste Tische und Bänke aufgestellt werden. „Für ältere Menschen ist eine Picknickdecke am Boden nicht geeignet.“

Mettenhofer sollen gemeinsam entscheiden

Jedoch will der Ortsbeirat nicht alleine entscheiden, wo die Sitzmöbel hin sollen. „Das wollen wir zusammen mit den Mettenhofern entscheiden.“ Das Projekt wird daher in Kooperation mit vielen Einrichtungen im Stadtteil durchgeführt: Das Jugendbüro Mettenhof möchte die Jugendlichen bei der Diskussion ins Boot holen, der Seniorenbeirat will die Meinung der älteren Generation erfragen. Auch das Stadtteilbüro Mettenhof wird involviert, „damit die Sitz- und Liege-Möbel bei Veranstaltungen nicht im Weg stehen“. Das Grünflächenamt habe seine Zustimmung für das Aufstellen signalisiert, so Klettner. Fehlt nur noch die Abstimmung im Ortsbeirat selbst.

Aufgrund der Pandemie hat das Amt für Kultur und Weiterbildung die Frist, in der die Ortsbeiräte über die Projekte abstimmen können, bis März verlängert. Entscheidet sich die Jury im Mai für das Mettenhofer Projekt, können die Bänke fix gekauft und installiert werden.