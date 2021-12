Gaarden

„Recht gut auf dem Weg“ wähnt Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne) den Stadtteil auf dem Kieler Ostufer, wenn es um Dinge wie kostenloses WLAN in der Elisabethstraße geht oder um die digitale Ausstattung von Schulen. Dennoch sieht sie in dem weiten Feld der Digitalisierung zugleich eine „große Herausforderung“ angesichts einer „rasend schnell“ verlaufenden Entwicklung. Und weil in Gaarden aller Erfahrung nach große Herausforderungen noch ein Stück größer daherkommen, soll der Stadtteil besonders eingebunden werden in die im Frühjahr angelaufene „Smarte-Kiel-Region-Strategie“, die neben Kiel auch die Landkreise Plön und Rendsburg-Eckernförde auf zukunftsträchtige Pfade führen soll.

Projektleiter: „Technik ist es nicht allein“

Ob dafür – wie bei der Auftaktveranstaltung für „Smart Gaarden“ – Anwesenheitslisten aus Papier das ideale Symbol sind, das darf allerdings bezweifelt werden. Und auch die Vermittlung der ins Auge gefassten Ziele driftete danach erstmal stark ins Abstrakte ab. Fest steht jedenfalls laut dem ehemaligen SPD-Ratsherrn und „Smart Gaarden“-Erfinder Wolfgang Schulz: „Technik ist es nicht allein.“ Oder wie seine Mitstreiterin Anna-Lena Cordts konkretisierte: „Smart bedeutet praktisch.“ Den Alltag lebenswerter zu machen, mit guten Ideen und gern auch digitaler Unterstützung, das wäre demnach der Kern von „Smart Gaarden“. Wobei aus Sicht von Schulz nicht nur idealer-, sondern geradezu notwendigerweise der Gedanke der Partizipation hinzukommt. Man müsse diejenigen einbinden, die egal aus welchen Gründen sonst eher schwer Zugang zur sozialen oder digitalen Teilhabe finden, betonte er.

Smart Gaarden: Vom Sensor im Klassenzimmer bis zur Nachbarschafts-App

Wie das konkret aussehen könnte? Allzu viel vorgeben möchte das Smart-Gaarden-Team nicht, doch denkbar wären kleine Bewegungen, die sich zum Beispiel für Sensoren stark machen, die in Klassenzimmern die Temperatur und die Luftqualität messen. Oder auch eine Nachbarschafts-App, um die Verteilung übriger Nahrungsmittel ebenso wie den Verleih von Heimwerkgeräten zu organisieren. Auch für die Jugend ist viel Smartes vorstellbar. In der Bedienung von Smartphones geht der Nachwuchs zwar meist virtuos zu Werke, doch wenn es etwa darum geht, im Jugendclub einen Live-Stream aufzubauen, um mit anderen Clubs einen HipHop-Battle auszutragen, sind die Kompetenzen oft ausbaubar. Ebenso wie beim Thema, was eigentlich mit Bildern und anderen Daten passiert, die man sorglos im Netz herumgeistern lässt. Aufklären, aber nicht dröge, sondern eben smart, ist angesagt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Lauf des Jahres 2022 sollen Einzelpersonen oder Gruppen Gelegenheit bekommen, mit fachlicher und finanzieller Unterstützung in diesem Sinn eigene Akzente zu setzen und kleine Projekte zu starten. Eingebettet ist das Ganze laut Simon Radtke vom Projektteam „Smarte Kiel-Region“ in die gesamte Initiative, die bis Februar 2028 mit fast 16 Millionen Euro Förderung innovative Bestrebungen auf den Weg und am besten in die Praxis bringen soll. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die Quartiersentwicklung, die Mobilität sowie der Küsten- und Meeresschutz.

Unterdessen stehen die Richtlinien zur Projektförderung in Gaarden noch nicht fest, sie sollen aber in den nächsten Wochen herausgegeben werden.

Mehr Infos unter smarte-kielregion.de