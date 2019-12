Projektchef: Ziel für Stadtbahn ist 2030

Kiel

Auch das Umland soll bei der Stadtbahn-Planung berücksichtigt werden. Keine leichte Aufgabe, wenn Kritik und Beschwerden bestmöglich aus dem Weg geräumt werden sollen.

Herr Karius, 2030 könnte die Stadtbahn die ersten Meter durch Kiel fahren. Sind Sie optimistisch, dass das klappt?Auf jeden Fall. Das ist unsere Zielsetzung. Wir wollen so schnell wie möglich in die konkrete Planung einsteigen. Zu Jahresbeginn schlagen wir der Ratsversammlung die Ausschreibung der Trassenstudie vor. Wenn weiter alles zusammenpasst, können wir die Zielsetzung halten.

Wo würden Sie gerne für die erste Fahrt einsteigen?Ich möchte der Trassenstudie nicht vorgreifen. Aber schön wäre es, nicht alleine einzusteigen.

Es gab bereits vier Stadtteilforen. Welche Sorgen und Ideen haben sie von den Kielern daraus mitgenommen?Natürlich gab es beispielsweise Befürchtungen im Einzelhandel, dass es während der Bauphase Einschränkungen gibt. Außerdem gibt es Vorschläge, welche Trassen bevorzugt werden sollen. Positiv hat uns überrascht, dass fast niemand ein modernes ÖPNV-System für Kiel gänzlich in Frage gestellt hat.

Die einen fürchten sich vor der Bauphase, die anderen wollen schnellstmöglich beginnen. Wie soll das klappen?In der Grundlagenstudie haben wir herausgefunden, wo die meisten Menschen in Kiel wohnen und arbeiten, die das Netz nutzen werden. Das Kernnetz des neuen Systems soll durch andere Angebote wie Stadtbusse ergänzt werden.

Und wir schauen über das Stadtgebiet hinaus, um Pendlern den Anschluss zu ermöglichen – zum Beispiel mit Park-and-Ride-Plätzen. Mit der Studie liegen ausreichend Erkenntnisse vor, um kurzfristig in die Planung einzusteigen. Die von den Kielern geäußerten Ideen und Sorgen fließen ein.

Wie sollen Pendler aus der Region konkret in die Landeshauptstadt kommen?Es gibt ja schon regionale Bahnstrecken und Busverkehr, die ebenfalls weiter verbessert werden müssen. Gemeinsam mit Bausteinen wie den Park-and-Ride-Angeboten, zum Beispiel am Stadtrandgebiet in Mettenhof oder auch in Meimersdorf, soll die Planung attraktive Umsteigemöglichkeiten finden. Kiel kann allerdings nur für das Stadtgebiet planen, dabei soll eine mögliche spätere Anbindung der Region aber berücksichtigt werden.

Den schnellen Umstieg zu ermöglichen, ist das Ziel. Nur so können wir die Verkehrswende schaffen. Dazu sind aber auch andere Angebote erforderlich, beispielsweise ein größeres Car-Sharing-Angebot und noch mehr Erleichterungen für Fahrradfahrer.

Wann wissen beispielsweise die Geschäftsleute in der Holtenauer Straße, ob vor ihrer Tür gebuddelt wird?

Bisher haben wir lediglich Trassenkorridore. Wir wollen aber bis Ende 2022 einen konkreten Vorschlag präsentieren – und entscheiden, ob wir auf Schienen oder ein Schnellbussystem auf eigener Trasse setzen. Dabei sollen die Wünsche und Anregungen der Bürger berücksichtigt werden. Schon 2020 wird es weitere Veranstaltungen geben.

Lautstarke Bedenken gab es bereits im Kieler Süden, der sich nicht ausreichend berücksichtigt fühlt...Im Süden ging es eher um kurz- und mittelfristige Lösungen, um den Verkehr zu verbessern. Wir haben mit den Ortsbeiräten noch einmal zusammengesessen und wollen jetzt unter anderem einen S-Bahnhalt für Meimersdorf prüfen lassen. Auch Anpassungen bei Ampelschaltungen oder Buslinien sowie kleine Baumaßnahmen sind denkbar.

Wer am lautesten schreit, darf auf eine Haltestelle im neuen System hoffen?

Nein, das Kernnetz muss mit genug Nachfrage begründet sein. Sonst gibt es keine Fördergelder. Nach unseren bisherigen Berechnungen ist die Nachfrage im Kieler Süden und auch nördlich des Kanals nicht groß genug. Für den späteren Ausbau sind diese Stadtbereiche aber grundsätzlich geeignet. Ob die Holtenauer Hochbrücke für eine Tram geeignet wäre, müsste beispielsweise geprüft werden.

Mit den großen Wohnprojekten im Kieler Süden und auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände werden dort irgendwann viel mehr Menschen leben. Reicht das nicht?Doch, vermutlich schon. Aber zunächst geht es um den Aufbau eines Kernnetzes. Wenn das besteht, wird es leichter und günstiger, das Netz des neuen Systems zu erweitern.

Blicken wir in die Zukunft: Wie kämen im Jahr 2032 Menschen aus Holtenau ans Holsten-Fleet?

Da sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Vielleicht fahren Sie dann mit einem neuen Stadtbus in die Wik und steigen präzise getaktet in die Stadtbahn. Oder vielleicht fährt ein Schnellbus auf der gleichen Trasse direkt in die Innenstadt. Oder Sie steigen an einem P+R-Platz um. Genau diese Fragen und was gefördert werden kann, soll auch die Trassenstudie klären.

Als Infrastrukturmaßnahme, um abgehängte Stadtviertel attraktiver zu machen, taugt die Stadtbahn also nicht?

Nein, zumindest nicht im ersten Schritt. Wir wollen zwar überall in der Stadt den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Aber eine Tram oder ein Schnellbussystem kann nicht überall hinfahren. Deshalb wird es auch weiterhin ein ergänzendes Stadtbusnetz geben.

Warum muss das alles elf Jahre dauern?

Das deutsche Planungsrecht ist komplex. Es kann nicht einfach entschieden und rigoros umgesetzt werden. Und wir benötigen bei dem Projekt unbedingt die Akzeptanz der Bevölkerung, damit es insgesamt schneller geht. Ob Sie es glauben oder nicht: Die Zielsetzung ist tatsächlich sportlich. Nur wenn die Förderung von Land und Bund so kommt wie geplant, können wir auch den ÖPNV in Kiel in diesen elf Jahren zukunftssicher aufstellen.

