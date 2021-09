Gaarden

Über Spaß im Wasser dessen Wert entdecken. Und das mit ganz viel guter Laune ganz viel lernen: So ungefähr lautet die Philosophie des von der Andreas-Gayk-Schule auf den Weg gebrachten „Ostseecampus“, der seit Montag und noch bis Freitag im Sommerbad Katzheide am Start ist. In Bewegung sind dabei unter dem Motto „Moove and Cook“ (Bewegung und Kochen) 558 Kinder und Jugendliche aus 13 Ostufer-Schulen.

Die Besetzung dieser Woche im Zeichen des außerschulischen Lernens ist hochkarätig. Im „Sattmobil“ der Kieler Stadtmission schwingt die unter anderem durch gemeinsame Auftritte mit Fernsehkoch Frank Rosin bekannt gewordene Eventköchin Pia-Engel Nixon die Kochlöffel. Und das nicht allein, sondern indem sie stets eine komplette Schulklasse einbindet. Bunte Gemüsefritten mit Bananen-Mango-Smoothie, Himbeeren und roter Beete kommt dank derlei gemeinsamen Wirkens am Ende heraus. Und nach Erfahrung der Köchin so gut wie immer die Erkenntnis, dass es zwar sehr gesund ist, aber auch sehr lecker schmeckt: „Wenn die Kinder selber mitmachen dürfen und man erklärt, was es mit dieser Art zu kochen auf sich hat, finden das alle toll.“

Dasselbe gilt offenbar für Matjes Lange, den Bauernhof Thormälen, den Käsehandel Armborst, Hof Blohm und Frucht-Ecken Petersen, die allesamt auf den Kieler Wochenmärkten präsent sind und die Aktion mit Lebensmittelspenden unterstützten. „Allein über diese spontane Aktion sind 300 Portionen Essen für die Kinder zusammengekommen“, freut sich Daniel Peter, Lehrer und Netzwerker vom Dienst im Förderzentrum Andreas-Gayk-Schule.

Ein Profi-Surfer bringt das Element Wasser näher

Am Werk fürs Thema Bewegung sind derweil der Profi-Surfer Dennis Müller und die Schauspielerin Franziska Plüschke. Nicht im Wasser, sondern auf dem grünen Rasen erläutert das Duo zunächst das Einmaleins des Surfens, vermittelt spielerisch erste Übungen und auch Einsichten ins Ökosystem Meer und dessen Schutzbedürftigkeit. Im Wasser werden sie dann unterstützt von Kräften der Kieler Bäder GmbH. Risikolos im Nichtschwimmerbecken geht es um etwas Gymnastik, reichlich Quatsch – und laut Müller nicht zuletzt darum, fürs Schwimmenlernen zu werben. Liegt nämlich in Zukunft mindestens das Abzeichen in Bronze vor, kann es im „richtigen“ Wasser handfest mit Surfen, Segeln oder Standup-Paddeln weitergehen.

Begeisterung für Öko-Themen wecken

Mit spannenden Geschichten zu erzählen, warum alle Menschen so pfleglich wie möglich mit dem Wasser und den Küsten umgehen sollten, ist diese Woche besonders der Job von Christian Weigand. Der hat mal an der Uni Kiel Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert, lebt heute in Marburg und verfügt über das Talent, junge Leute für Öko-Themen zu begeistern. Etwa indem er erzählt, wie er sich einst vornahm, jeden Strand, den er betrat, von Müll zu säubern – und bald hoffnungslos überfordert war. Sein jetziges Motto heißt „Take three for the Sea“. Das bedeutet so viel wie „Nimm drei Sachen für den Meeresschutz mit“, ist sehr gut durchzuhalten und animiert obendrein andere zum Nachmachen.

Auch in Katzheide regte die Methode zu eigenen Aktionen etwa auf Schulhöfen an, sodass die Verantwortlichen unter anderem dank solcher Erfahrungen sehr zufrieden sind mit dem bisherigen Verlauf dieser wesentlich von der Stadt Kiel finanzierten Projektwoche. Weiterhin wirken will der „Ostseecampus“ indes nicht nur für die Jugend, sondern auch für Ältere. Demnächst, so kündigt Daniel Peter an, sollen auch wieder Interessierte im Rentenalter Gelegenheit bekommen, Wassersport zu machen und Nachhaltigkeit zu üben.