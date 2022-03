Am Montag startet die seit Jahren geforderte Sanierung der Projensdorfer Straße. Die Arbeiten erfolgen in vier statt, wie ursprünglich vorgesehen, in drei Bauabschnitten und dauern bis Ende November. Den Grund für die Planänderung verriet Tiefbauamtsmitarbeiter Jens Kruschwitz während der Ortsbeiratssitzung.