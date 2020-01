Kiel

Erneut wollen Landwirte mit einer Protestfahrt auf ihre Situation aufmerksam machen. Ziel ist der Exerzierplatz in der Kieler Innenstadt, auf dem am Freitag von 11 bis 13 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Angemeldet sind laut Polizei 500 bis 1000 Fahrzeuge und Teilnehmer. Polizei und Stadt gehen für den Tag von erheblichen Verkehrsbehinderungen aus, sowohl in Kiel als auch im Kieler Umland.

Der Exerzierplatz wird am Freitag ab 6 Uhr gesperrt. Auch der Wilhelmplatz wird ab 10 Uhr nicht zum Parken zur Verfügung stehen. Er wird laut Stadt vorsorglich gesperrt, um den landwirtschaftlichen Fahrzeugen eine Ausweichfläche zur Verfügung zu stellen, sollte der Exerzierplatz nicht ausreichen. Für eine Demo wurden Exerzierplatz und Wilhelmplatz erst im November gesperrt: Damals organisierte Fridays for Future eine Klima-Demo mit mehreren tausend Teilnehmern in Kiel.

Sechs Startpunkte für Trecker-Kolonnen

Die Trecker-Kolonnen setzen sich im Laufe des Morgens von sechs Startpunkten aus in Bewegung: Schuby (Start um 9 Uhr), Preetz (Start um 9 Uhr), Mölln (Start um 6 Uhr, vereint sich mit dem Preetzer Konvoi), Groß Vollstedt (Start um 9 Uhr), Schmalstede (Start um 9 Uhr) und Kiel-Moorsee (Start um 09:30 Uhr). Die Trecker werden auf der B 76, aber auch auf der B 207, sowie der L 48, L 184 und L 318 unterwegs sein.

Die Konvois werden durch die Polizei begleitet und abgesichert. Nach Abschluss der Kundgebung ist durch den Rückreiseverkehr erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auch in Heide und Berlin gibt es Proteste

Zeitgleich zum Protest in Kiel soll auch in Heide auf dem Marktplatz von 11 bis 13 Uhr demonstriert werden. Die Anreise soll dort laut Polizei individuell und nicht in Form einer Sternfahrt stattfinden. Eine Teilnehmerschätzung liegt der Polizei noch nicht vor.

Bereits ab 3 Uhr am frühen Feitagmorgen soll ein Konvoi zur Demonstration in Berlin starten. Startpunkt ist Hamberge im Kreis Stormarn. Hier werden 100 bis 200 Teilnehmer erwartet. Zuletzt machten sich Bauern Ende November auf den Weg nach Berlin. Auch Rendsburg war schon Ziel einer Sternfahrt im Oktober.

