Mit einer Gedenkaktion machten am Sonnabendmittag laut Polizei rund 70 Menschen in der Kieler Innenstadt auf Femizide aufmerksam. Anlass waren die Taten in Dänsichenhagen und Kiel. Für den Protest wurde ein Banner ausgerollt – mit Fußspuren für jede 2019 durch einen (Ex-) Partner getötete Frau.