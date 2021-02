Protest gegen Kritiker der Corona-Maßnahmen: Kieler zeigen Demonstranten rote Karte

Kiel

Binnen acht Tagen zogen zuletzt drei Demonstrationszüge durch den Stadtteil Schreventeich, die gegen die Corona-Maßnahmen protestierten und auf die angebliche Unwirksamkeit des PCR-Tests aufmerksamen machten. Zweimal marschierten die Teilnehmer mit Trommeln durchs Viertel, einmal sorgten sie mit Lautsprecherdurchsagen während eines Autokorsos für Aufsehen. Und sie wurden nach Einschätzung einer Anwohnerin immer lauter: "Wir haben fassungslos aus dem Fenster geschaut und konnten nichts tun."

Demos gegen Corona-Maßnahmen: Nachbarn in Kiel wollen sich distanzieren

Sie gehört zu den Initiatorinnen einer Nachbarschaftsaktion, die in der Damperhofstraße, Sternstraße, Körnerstraße und im Jungfernstieg ihren Anfang nahm: Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden am Montag dazu aufgerufen, rote Sachen in ihre Fenster zu hängen, und den Demonstrierenden im übertragenen Sinne die rote Karte zu zeigen. "Wir haben uns gefragt, wie wir coronakonform zeigen können, dass wir uns davon distanzieren", sagt die Mitinitiatorin.

Die Antwort liest sich auf dem Flugblatt wie folgt: "Nehmt rote Handtücher, T-Shirts, Papier oder irgendetwas anderes und klebt es ins Fenster. Für die Sichtbarkeit in den Abendstunden sind rote Rücklichter auch eine gute Idee."

Dieses Schreiben wurde im Kieler Stadtteil Schreventeich verteilt. Quelle: Tanja Köhler

Bereits am Montagabend hingen die ersten roten Dinge in den Fenstern, einige beleuchteten ihre Fenster mit Rotlicht, sogar eine rote Gitarre ist zu sehen. "Aus meinem eigenen Fenster sehe ich allein sechs rote Karten in den Fenstern hängen", berichtet die Anwohnerin. Sie wünsche sich, dass noch viele weitere Kielerinnen und Kieler mitmachen. Einen Hashtag hat die Gruppe auch schon: Unter #Zusammenstattquer können die Fotos vom eigenen dekorierten Fenster in den sozialen Netzwerken gepostet werden.