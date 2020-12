Drei Baumstämme verbunden zu einem "Tripod", eine Aktivistin an Seilen in luftiger Höhe: Mit dieser Konstruktion wollen Klimaschützer auf dem Europaplatz in Kiel auf die drohende Rodung des Dannenröder Forstes in Hessen aufmerksam machen. A 21 und Südspange stehen ebenfalls in ihrem Fokus.