Viel künstliches Blut und eine großflächige Darstellung: Tierschützer haben mit enormem Aufwand eine Horror-Kullisse aufgebaut. Sie selbst sitzen und stehen blutverschmiert und als Objekt der nachgestellten Versuche auf dem Platz der Kieler Matrosen vor dem Hauptbahnhof.

Freie Aktivisten für Tierschutz stecken hinter der Aktion und richten sich mit ihrer Kritik gegen das LPT-Labor in Gut Löhndorf im Kreis Plön. Nach von Tierschützern im LPT-Standort in Hamburg angefertigten Aufnahmen wurden die Behörden auf tierquälerische Umstände aufmerksam – woraufhin mehrere LPT-Standorte keine Tiere mehr halten durften. Weiterhin gestattet ist das dem Labor in Gut Löhndorf.

"Für uns ist es nicht schlüssig, dass der gleiche Betreiber an einem anderen Standort weitermachen darf", sagt Linda Walter von den Aktivisten. " Schleswig-Holstein sitzt das so ein bisschen aus." Dabei gebe es auch in Gut Löhndorf weiterhin jeden zweiten Sonntag Mahnwachen.

Einige Passanten blieben irritiert stehen

Auf die Versuche an vor allem Nagetieren wollten die Aktivisten daher am Sonnabend in der Kieler Innenstadt aufmerksam machen. Passanten blieben stehen, blickten teilweise irritiert oder wendeten sich ab. Aber: "Wegsehen entlässt nicht aus der Verantwortung", verkündete eines der Plakate der Aktivisten. Es gehe ihnen auch darum, die Bürger zum kritischen Konsum anzuregen, so Walter.

Sie richteten sich aber mit der Aktion vor allem an das Land Schleswig-Holstein, das für Genehmigungen und Kontrollen des Labors verantwortlich ist. "Gemeinsam schaffen wir auch das letzte LPT-Labor", so die Tierschützer, "für ein Ende aller Tierversuche und ein Ende aller Gewalt an Tieren". Weitere Proteste in Schleswig-Holstein sind bereits angekündigt.

