Prototypen des E-Tretbootes „Seacycler“ zu Gast auf der Kieler Woche

Ihr Design erinnert an ein kleines Motorboot. Doch im „Seacycler“ auf der Kieler Woche geht es auf dem Wasser auch mit Muskelkraft voran. Dort schippern auf der Förde derzeit auch Prototypen eines neuen E-Tretbootes.

Kiel: Inken Kuhl und Holger Thielen von der Förde Sparkasse fahren mit einem der beiden ersten E-Tretboote, die in Deutschland zu Wasser gelassen wurden an historischen Segelschiffen, die an der Kieler Förde ankern, entlang. Quelle: Axel Heimken/dpa