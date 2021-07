Kiel

Bei der Fortsetzung des Prozesses gegen einen Kieler Fahrlehrer, der sich wegen sexueller Übergriffe auf eine 17-jährige Schülerin im Pkw verantworten muss, hat das Schöffengericht den Ex-Chef des Angeklagten als Zeugen gehört. Der Fahrschulinhaber (49) berichtete von einem Gespräch mit der Schülerin, die ihm den Vorfall detailliert geschildert habe.

Der Fahrschulleiter hatte dem Angeklagten danach gekündigt. Wie berichtet wirft die Staatsanwaltschaft dem Mittfünfziger vor, die Jugendliche im November 2015 während ihrer ersten Ausbildungsfahrt auf der Autobahn an die Brust und in den Schritt gefasst haben. Anschließend soll er sie in eine Tiefgarage gelotst, in den Fahrersitz gepresst und die sexuellen Handlungen bei abgestelltem Motor fortgesetzt haben.

Fahrlehrer aus Kiel soll die Situation der Tempofahrt ausgenutzt haben

Erst ein Jahr später wandte sich das mutmaßliche Opfer an die Polizei und erstattete Strafanzeige. Laut Vorwurf hatte der Fahrlehrer die Schülerin auf der Überholspur auf bis zu 190 km/h gedrängt. Gleichzeitig soll er ihre hilflose Lage am Steuer ausgenutzt haben, als er sie auch unterhalb der Bekleidung im Intimbereich befingerte.

Erst als die heute 22-jährige Zeugin gehört hatte, dass sie nicht als einzige von sexuellen Übergriffen betroffen war, entschloss sie sich zur Anzeige. Der Inhaber der Fahrschule bestätigte vor Gericht, damals hätten sich drei weitere Fahrschülerinnen über Zudringlichkeiten beschwert, die jedoch nicht so massiv gewesen seien. Der Fahrlehrer sei jetzt für eine andere Fahrschule unterwegs: „Man sieht sich auf der Straße.“

Die Vorsitzende des Schöffengerichts will mehr wissen über den Umgang zwischen Fahrlehrern und den oft noch minderjährigen Schülerinnen und Schülern. Man kommuniziere recht locker, sagt der Zeuge. „Die meisten duzen sich.“ Beim Angeklagten habe es auch „Begrüßungen mit Umarmung und Küsschen“ gegeben.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe habe er alle Fahrlehrer aufgefordert, „private und körperliche Kontakte zu vermeiden“, so der Zeuge weiter. „Wie war er denn so?“, will die Vorsitzende über den Angeklagten wissen. „Nett, freundlich, aufgeschlossen“, sagt der Ex-Chef und stellt ihm fachlich ein gutes Zeugnis aus: „Er hat bei uns einen sehr guten Ausbildungsabschluss gemacht.“

Chatverlauf ist Gegenstand des Strafprozesses in Kiel

Auch das mutmaßliche Opfer konnte den Angeklagten zunächst gut leiden, weil er „so witzig, immer höflich und nett“ war. Mit den Vorzügen des beliebten Fahrlehrers erklärte die Zeugin später in einer Videovernehmung ihr Zurückschrecken vor einer Strafanzeige. „Ich dachte, keiner glaubt mit, weil er sich mit allen so gut verstand.“ Sie habe sich geschämt.

Nur ihrer Zwillingsschwester und ihrem Freund hatte sich die Zeugin sofort anvertraut. Der besten Freundin berichtete sie erst später davon. Der Chatverlauf zwischen den jungen Frauen wurde nun Gegenstand des Strafprozesses. „Keine Polizei, keine Mama!“, stellte die Zeugin gegenüber ihrer Freundin klar. „Bist du bescheuert?“ antwortet diese, „du gehst vor!“

Aus den Chatprotokollen geht hervor: Die Zeugin will den mutmaßlichen Täter schützen, „will nicht, dass er Stress mit der Polizei bekommt“. Sie macht sich Vorwürfe „nicht schnell genug stop gesagt“ zu haben. „Bist du blöd? Er hat dich vergewaltigt!“, schreibt die Freundin zurück. „Wenn er nicht geschnappt wird, kann es anderen Mädchen auch so gehen.“

Von einem Eindringen in den Körper, das strafrechtlich als besonders schwerer Fall den Tatbestand der Vergewaltigung (Mindeststrafe zwei Jahre) erfüllt, spricht die Zeugin jedoch nicht. Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück, schweigt aber vor Gericht. Sein Verteidiger wirft der Zeugin „tiefgreifende Widersprüche in ihren Aussagen“ vor.

So habe sie einzelne Handlungen unterschiedlichen Tatorten zugeordnet und uneinheitliche Angaben zum Fahrzeugtyp und zum Tempo der Autobahnfahrt gemacht. Bei den Plädoyers, die kommende Woche erwartet werden, will der Rechtsanwalt Freispruch fordern.