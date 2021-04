In Sekundenschnelle eskalierte am 12. August 2020 in der Kieler Innenstadt eine Zufallsbegegnung junger Männer: Zwei Fußgänger stritten sich im Vorübergehen um die Nutzung des Gehwegs am Schützenwall. Ein dritter wollte seinem in Bedrängnis geratenen Kumpel helfen, zog sein Messer und stach zu.