Kiel

Seit Dienstag muss sich der mutmaßliche Täter wegen schwerer Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Kieler Landgericht verantworten. Laut Vorwurf klingelte der Mann, der aus dem westafrikanischen Kleinstaat Guinea-Bissau stammt und keinen festen Wohnsitz hat, am frühen Morgen mindestens vier von zehn Mietparteien des Hauses aus dem Schlaf.

Laut Anklage zündete er die hölzerne Treppe des Hauses an

Wahrheitswidrig soll er gegenüber den Zeugen behauptet haben, selbst im Gebäude zu wohnen. Ein Missverständnis? Wenige Stunden zuvor hatte die Bundespolizei den Schwarzafrikaner, der kaum Deutsch spricht und während des Prozesses eine Englisch-Dolmetscherin an seiner Seite hat, am nahe gelegenen Kieler Hauptbahnhof aufgegriffen.

Gegen 19.30 Uhr schickten ihn die Beamten auf den Weg zur Unterkunft einer sozialen Einrichtung, wo er offenbar nie ankam. Laut Anklage zündete der Mann zwischen 2.30 und 4.45 Uhr die hölzerne Treppe des Hauses im unteren Abschnitt der Harriesstraße an, weil ihn dort niemand in die Wohnung lassen wollte.

Der Mann machte einen verwirrten Eindruck

Demnach wickelte der Eindringling im hölzernen Treppenhaus des 1903 gebauten Wohngebäudes seine Jacke um das Treppengeländer und zündete sie an. Ein 28-jähriger Mieter des Altbaus, der es zuvor „überall klingeln“ hörte, berichtete den KN gestern, wie er seine Wohnungstür öffnete und der Angeklagte plötzlich vor ihm stand.

Der unbekannte Besucher habe einen verwirrten Eindruck gemacht, so der Zeuge. Nachdem er den Mann abgewiesen und die Tür wieder geschlossen hatte, fand er keine Ruhe mehr. Wenig später hörte er knisternde Geräusche aus dem Treppenhaus.

Flammen sollen bis zu 1,60 Meter hoch gewesen sein

Der Mieter stand erneut auf. Und erblickte durch die Milchglasscheibe seiner Wohnungstür flackernden Feuerschein. Als er die Tür öffnete, sah er brennende Plastikteile durchs Treppenhaus nach unten fallen. Laut Anklage nahm der Brandstifter bei seiner hochgradig gefährlichen Aktion billigend in Kauf, dass die Bewohner des Hauses zumindest verletzt werden konnten.

Bis zu 1,60 Meter hoch sollen die Flammen im Treppenhaus geschlagen sein. Rauch drang in eine Wohnung. Den geschockten Bewohnern gelang es mit vereinten Kräften, das Feuer mithilfe von Decken und Wasser einzudämmen, bis die Feuerwehr kam. Dort waren gegen 4.45 Uhr mehrere Notrufe eingegangen.

„Die Anrufer gaben an, dass es im Treppenraum brennt und mehrere Personen in den Wohnungen eingeschlossen sind“, meldete später bereits 70 Minuten später die Pressestelle der Berufsfeuerwehr. Dank schnellen Löscherfolgs habe man den einstündigen Einsatz mit 51 Rettungskräften und 16 Fahrzeugen zügig reduzieren und beenden können.

Strafkammer schließt die Öffentlichkeit aus

Das Haus wurde von der Feuerwehr belüftet, der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut und in die Uni-Klinik transportiert, hieß es.

Mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten schloss die 10. Große Strafkammer die Öffentlichkeit am Dienstag nach Verlesung der Anklage durch Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt aus. Für den Angeklagten gehe es um die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, sagt der Vorsitzende Ralph Jacobsen zur Begründung.

Erst bei der für Mitte Juni geplanten Urteilsverkündung ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Zur Begutachtung der Schuldfähigkeit des Angeklagten sowie möglicher psychischer Erkrankungen nimmt ein Facharzt als Sachverständiger am Prozess teil.

Staatsanwältin zählte nicht weniger als neun verschiedene Alias-Namen

Gegenüber deutschen Behörden soll der Angeklagte in der Vergangenheit widersprüchliche Angaben zur Person gemacht haben. Die Staatsanwältin zählte nicht weniger als neun verschiedene Alias-Namen sowie diverse Geburtstage aus dem Zeitraum 1992 bis 1996 auf, unter denen der Schwarzafrikaner aufgetreten war.

Vor Gericht behauptete der Angeklagte, erst im November des Jahres 2000 geboren worden zu sein. Möglicherweise ein Versuch, sich als noch nicht 21-jähriger Heranwachsender in den Genuss des milderen Jugendstrafrechts bringen.

Angeklagter muss mit dauerhafter Unterbringung in der Psychiatrie rechnen

Nach seiner Festnahme wurde der mutmaßliche Brandstifter laut Anklage zunächst in einen Haftraum in Neumünster gesperrt. Als er dort randalierte, öffnete ein Beamter die Türklappe und fragte, was los sei. Der Zeuge will mit einem Bauteil der Sanitäreinrichtung beworfen worden sein. Ein weiterer Beamter wurde mit einem Aschenbecher beworfen, als er den Angeklagten in eine andere Zelle verlegen wollte.

Beide Vorfälle schlagen in der Anklage als versuchte gefährliche Körperverletzung zu Buche. Später wurde der Mann vorläufig in einer geschlossenen Abteilung der Psychiatrie in Neustadt untergebracht. Sollte das Gericht zur Überzeugung gelangen, dass von ihm auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, müsste er mit seiner dauerhaften Unterbringung rechnen.