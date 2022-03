Kiel

Fünf Monate nach dem nächtlichen Überfall auf eine junge Kieler Familie in ihrer Wohnung im Stadtteil Gaarden muss sich ein 23-jähriger Drogenabhängiger wegen schweren Raubes vor dem Kieler Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt gestand der aus Marokko stammende Angeklagte, in der Nacht zum 20. Oktober durch ein offenes Fenster in die Wohnung in der Iltisstraße eingestiegen zu sein. Gegen 1 Uhr morgens hatte das Gebell ihres Hundes die Bewohner der Erdgeschoss-Wohnung alarmiert und auch den fünfjährigen Sohn im Kinderzimmer aus dem Schlaf gerissen. Beunruhigt standen Vater und Mutter auf, verließen das Schlafzimmer und stießen im Flur auf den Eindringling, der vor ihren Augen mit einer Axt herumfuchtelte.

Hochschwangeres Opfer bat um Mutterpass

Seiner Forderung „Gib Geld! Gib Handy!“ verlieh der 23-Jährige laut Anklage mit dem 50 bis 60 Zentimeter langen Werkzeug Nachdruck. In Panik und Todesangst, so die Staatsanwältin, griff die zur Tatzeit hochschwangere Frau nach ihrem Portemonnaie. Den Einbrecher beschwor sie, wenigstens ihren dringend benötigten Mutterpass zurückzulassen.

Tatort Iltisstraße in Kiel-Gaarden: In diesem Bereich gelangte der Täter nachts in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Durch ein offenes Loggia-Fenster im Hochparterre kletterte er in die Wohnung der schlafenden Familie. Quelle: Thomas Geyer

„Ich kann mich nur an diese Frau erinnern“, sagte der eher kleine und zierliche Angeklagte gestern vor Gericht. „Ich bin hochschwanger“, habe sie erklärt und sich schützend eine Decke vor die Brust gehalten. „Das hat mich wachgerüttelt“, sagt der Drogenabhängige. Völlig übernächtigt will er damals unter dem Einfluss von Kokain, Tabletten und Alkohol gehandelt haben.

„Ich habe mich geschämt, dass ich das gemacht habe“, sagt der Angeklagte heute. Nach zweimonatiger Obdachlosigkeit sei er eigentlich auf der Suche nach einem Schlafplatz gewesen. „Ich habe nur gesehen, ein Fenster steht auf. Hab ich gedacht, schlafe ich da“, behauptet der 23-Jährige. Ob er nicht davon ausgehen musste, dass die Bewohner zu Hause in ihren Betten lagen, fragt der Vorsitzende der 7. Strafkammer. „Mein Kopf war ja nicht klar“, verweist der Angeklagte auf seinen massiven Drogenkonsum. Seine Darstellung, er habe vor der Tat dosenweise „ein Wodka-Mixgetränk nach dem anderen“ geschluckt, bestätigte sich indessen nicht.

Atemtest ergab null Promille

Ein Atem-Alkoholtest nach der schnellen Festnahme des Angeklagten noch in derselben Nacht habe null Promille ergeben, teilt der Vorsitzende mit. Dafür wies eine Blutprobe Abbauprodukte diverser Drogen auf. Betäubungsmittel prägten offenbar schon die Kindheit des jungen Mannes, dessen Eltern sich trennten, als er sieben Jahre alt war.

Seine marokkanische Mutter und sein italienischer Vater hätten bald wieder neue Partner gefunden und geheiratet, berichtet er zu seinem Lebenslauf. Beide hätten weitere Kinder bekommen und ihn nicht mehr bei sich haben wollen. Schon mit elf Jahren soll der zwischen Marokko und Italien pendelnde Junge zu Tabak und Marihuana gegriffen haben. Ein Jahr vor dem Abitur schmiss er die Schule, um in der Gastronomie zu jobben. Seinen zum Prozess bestellten Arabisch-Dolmetscher macht der Angeklagte dank seiner guten Deutschkenntnisse eigentlich überflüssig. Auch Italienisch und Französisch beherrsche er, teilt er mit. Mit 18 habe er Marokko verlassen. „Ich wollte nach Schweden. Da, hörte ich, kann man gut leben und Geld verdienen.“

Wegen Beschaffungskriminalität vorbestraft

In Norddeutschland blieb der Angeklagte hängen, machte sich zur Beschaffung der täglich benötigten Drogen immer wieder strafbar. Zuerst saß er in Hamburg vier Wochen Jugendarrest ab. Es folgte eine fünfmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls. Das Amtsgericht Neumünster verhängte schließlich bereits ein Jahr und fünf Monate. Eine gerichtlich angeordnete Therapiemaßnahme in einer geschlossenen Entziehungsanstalt brach der Angeklagte ab. Sechs Monate lang sei er in der Aufnahmestation hängen geblieben, teilt er resigniert zur Begründung mit. „Das stagnierte, das war mir zu hart.“

„Wie soll es mit Ihnen weitergehen?“, fragt ihn der Vorsitzende. „Lange Haftdauer, Ausbildung, Therapie“, stellt sich der 23-Jährige jetzt vor. Im Juli 2021 war er aus der letzten Strafhaft entlassen worden – an seinem Geburtstag. Damals will er völlig clean gewesen sein. Mit der ersehnten Freiheit kam er jedoch nicht klar. Trotz fester Arbeit für eine Sushi-Bar in der Kieler Innenstadt folgte der Rückfall. Der Angeklagte verlor seine Unterkunft in einem Billighotel, landete auf der Straße, übernachtete mal hier, mal da. Nur eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Überfall auf die Familie stöberte die Polizei ihn im Keller eines 30-Parteien-Mietshauses am Vinetaplatz auf.

Beute fand sich im Keller eines 30-Parteien-Hauses am Vinetaplatz

„Dieses Objekt wird bewacht!“, verkündet ein großer Aufkleber am Haupteingang. Doch in den teilweise offenen Kellerverschlägen des Rotsteingebäudes gingen Drogenabhängige ein und aus, hausten mit ihren Habseligkeiten und konsumierten Kokain. Hier stellte die Polizei auch Beutestücke aus der Iltisstraße sicher. Neben vier Handys und 70 Euro Bargeld soll der Angeklagte fünf Jacken von der Garderobe der Familie mitgenommen haben, darunter eine kleine blaue Kinderjacke. „Was soll ich mit einer Kinderjacke?“, wiegelt der 23-Jährige ab. „Verkaufen?“, schlägt der Vorsitzende vor. Rund 215 Euro umfasst der Wert des Taterlangten aus der Iltisstraße, heißt es in der Anklage. Diese Summe unterliege der Einziehung. Die Entscheidung darüber wird Gegenstand des Urteils sein, das die Strafkammer Ende März verkünden will.