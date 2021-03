Kiel

Am 25. Mai vergangenen Jahres hatte sich der fünffach vorbestrafte Sicherheitsmann im Büro der Aldi-Filiale in Kiel-Dietrichsdorf an einer soeben eingetroffenen Geldlieferung vergriffen. Mit einem Schlüssel verschaffte sich der 29-Jährige Zugang zum Tatort und nahm ein Geldpaket mit 250 Münzen à zwei Euro an sich. Das zwei Kilo schwere Diebesgut versenkte er zunächst im Spülkasten der Mitarbeiter-Toilette.

Bei der Suche nach dem Geld machte der Dieb selbst mit

Als die gesamte Supermarkt-Belegschaft fieberhaft nach dem verschwundenen Geldpaket suchte, wurde der Dieb nervös. Um nicht aufzufallen, beteiligte er sich an der Suche, fischte heimlich das Paket aus dem Wasser und warf es durch ein vergittertes Fenster ins Freie. Über Whatsapp verständigte er seine Freundin (34). Sie sollte das Diebesgut für ihn einsammeln.

Die Frau machte sich umgehend im Pkw auf den Weg quer durch die Stadt von Kiel-Hassee bis Dietrichsdorf, kam jedoch zu spät. Als sie am Ziel eintraf, war bereits die Polizei vor Ort. Ein Mitarbeiter des Supermarkts hatte das vermisste Geldpaket an der Rückseite des Gebäudes aufgespürt.

Sicherheitsmann steht nicht zum ersten Mal vor Gericht

Der diebische Sicherheitsmann steht nicht zum ersten Mal vor Gericht: Der Kieler musste bereits wegen Sachbeschädigung, Unterschlagung und Betrugs Geldstrafen bezahlen. Beim nächsten Mal sei wohl eine Freiheitsstrafe fällig, kündigte der Vorsitzende an.

Das Verfahren gegen die mutmaßliche Komplizin wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Zu Prozessbeginn hatte der Richter noch mitgeteilt, für sie komme auch eine Verurteilung wegen Beihilfe in Betracht. Die 34-Jährige ist nicht vorbestraft. Nach eigenen Angaben chauffierte sie ihren Freund jeden Tag zur Arbeit und holte ihn dort auch wieder ab. So begründete sie ihre Fahrt zum Tatort.

Freundin will an einen Scherz geglaubt haben

Der Whatsapp-Chat, der sie als Mitwisserin belastete, gelangte allerdings nicht in die Akte. Ohne Beistand eines Rechtsanwalts verwickelte sich die Frau vor Gericht in Widersprüche. Bei der Nachricht ihres Freundes, sie solle Geld aufsammeln, will sie an einen Scherz geglaubt haben. „Wir schreiben uns manchmal lustige Sachen.“ Sie habe „nur gewusst, dass ich ihn jetzt abholen kann“.

Der Richter reagierte genervt: „Das glaubt Ihnen kein Mensch.“ Tatsächlich konnte die Mitangeklagte nicht erklären, warum sie am Ziel plötzlich kehrtmachte. Ihr Freund soll sie per Handy aufgefordert haben, sich vom Tatort fernzuhalten. Ihre langjährige Beziehung hat den Vorfall offenbar nicht lange überlebt: Der Angeklagte teilte mit, er habe jetzt eine neue Freundin.

Diebstahl im Markt: „Das ist einfach Scheiße gelaufen“

Einem Polizeibeamten soll er damals anvertraut haben, der Vorfall sei „nur die Spitze vom Eisberg“. Nach Aktenlage brüstete er sich, nur dank vielfältiger Täter-Erfahrungen ein so erfolgreicher Detektiv zu sein. Auch als Angehöriger der Holstein-Fan-Szene habe er sich bisher stets „durch Gelaber“ aus der Affäre ziehen können, zitierte der Richter eine angebliche Zeugenaussage. Der Angeklagte reagierte fassungslos: „So etwas habe ich nie gesagt.“ Zum Diebstahl im Markt will er sich spontan entschlossen haben. „Unüberlegt, blöd“ habe er gehandelt. „Das ist einfach Scheiße gelaufen.“ Dafür sitze er jetzt hier und stehe für die Sache gerade.