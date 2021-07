Eine Frau (54) soll im Dezember 2020 ihre Mutter (83) in Kiel erstickt haben. Mit dem psychiatrischen Gutachten und den Plädoyers wurde Montag das Verfahren am Landgericht fortgesetzt. Die Staatsanwältin beantragte die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, der Verteidiger die Einstellung.