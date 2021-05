Kiel

Der Partygänger strandet nachts auf einem Supermarkt-Parkplatz im Stadtteil Ellerbek. Er betritt ein Privatgrundstück und sieht sich nach einem Zweirad für den Heimweg um. Der Hausbesitzer entdeckt den Eindringling, greift zur Eisenstange und erteilt einen schroffen Platzverweis. Als sich der ungebetene Besucher über den martialischen Auftritt mokiert, wird er verfolgt und brutal zugerichtet.

Der 36-jährige Angeklagte lässt die Vorwürfe zurückweisen

Drei Jahre liegt der Vorfall zurück, der sich laut Anklage am späten Abend des 27. Mai 2018 so abgespielt hat. Seit gestern muss sich der Grundstücksbesitzer in einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch vorsätzliche Herbeiführung eines Unfalls und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Der 36-jährige Angeklagte schweigt. „Der Vorwurf wird zurückgewiesen“, teilt sein Verteidiger mit. Dann schildert der damals verletzte Zeuge vor dem Schöffengericht einen Akt brutaler Selbstjustiz. „Das Tor war offen“, erzählt der 31-Jährige, wie er „kraftlos und übermüdet“ das Privatgelände betrat. Er habe gehofft, im Carport einen fahrbaren Untersatz zu finden. „Doch da war nichts.“

Opfer bedauert rückblickend verbale Provokationen

„Plötzlich kam ein Mann aus dem Haus“, so der Zeuge, „mit einer Stange in der Hand.“ Da habe er sofort beschwichtigend die Hände gehoben, „Ich geh ja schon!“ gerufen und den Rückzug angetreten. Einen Fehler nennt es der Zeuge heute, dass er unter Einfluss von Alkohol und Drogen den Mann dabei verbal provozierte.

So habe er gefragt, ob er wirklich gleich zuschlage, wenn mal jemand sein Grundstück betrete. Zudem habe er angemerkt, bei ihm müsse „wohl mal jemand vorbeischauen“. Damit habe er gemeint, dass bei ihm im Kopf vielleicht nicht alles in Ordnung wäre.

Eigentümer verfolgte Eindringling zum Parkplatz

Auf dem Rückweg zum Supermarktgelände hörte der Zeuge dann Geräusche hinter sich, sah den Mann mit einer Waffe auf ihn zielen. „Komm schieß doch!“, forderte er den Verfolger auf. Der habe prompt in die Luft gefeuert. „Nur eine Schreckschusspistole“, dachte der Zeuge und rief: „Das nächste Mal nimmst du eine richtige!“

Das könnte den Verfolger erst recht in Wut versetzt haben: Laut Vorwurf zog er sich zurück und tauchte Minuten später mit einem Begleiter im Pkw wieder auf. Die beiden hätten ihn auf dem verlassenen Parkplatz umkreist. „Ich bin weggerannt“, sagt der Zeuge. Dann habe der Wagen beschleunigt, kurz abgebremst und ihn von hinten angefahren.

Zeuge sah zwei Männer, "die auf etwas eintraten"

Am Steißbein getroffen, flog das Opfer nach eigenen Angaben ein paar Meter nach vorne. Als er am Boden lag, sah er zwei Männer aussteigen. Der eine habe mit der Stange auf ihn eingeschlagen, der andere ihm in den Unterleib getreten.

Die letzte Phase des Überfalls hatte ein Anwohner durch sein Fenster beobachtet. Der als Zeuge geladene Tischler (57) konnte eine große Limousine älteren Baujahrs erkennen. Auf der Fahrerseite hätten sich zwei Männer mit den Händen auf dem Kotflügel abgestützt: „Sie traten auf etwas ein, das am Boden lag.“ Ob es ein Mensch war, habe er nicht sehen können, so der Zeuge.

Richterin ordnet Ortstermin auf dem Parkplatz an

Nach Mutmaßung des Opfers, das mit zertrümmertem Unterkiefer, Schleudertrauma und Prellungen in eine Klinik eingeliefert wurde, könnte der zweite Mann der Bruder des Angeklagten gewesen sein. Dieser räumte gestern als Zeuge (33) tatsächlich den Besitz eines passenden Pkw-Modells ein, das zur Tatzeit aber abgemeldet gewesen sei. Für den Nachmittag ordnete die Vorsitzende einen Ortstermin auf dem Parkplatz an, bei dem das Opfer den Tatablauf detailliert erklärte. Der Prozess wird fortgesetzt.