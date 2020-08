Kiel

„Ich war zwar Einbrecher mit Herz und Seele“, bekennt der Angeklagte vor dem Kieler Landgericht. Doch diesmal, beteuert der 52-jährige Lübecker, sei „zum ersten Mal überhaupt nichts dran an den Vorwürfen“.

Dank guter Führung genoss er viele Freiheiten

Im Juni 2018 und Januar 2019 soll der vielfach vorbestrafte Spezialist für Bäckereien als Freigänger der JVA Lübeck in eine Filiale im Ostseepark Raisdorf ( Kreis Plön) eingestiegen sein. Zudem wird ihm ein Überfall auf eine Frau in ihrer Kieler Wohnung vorgeworfen. Zur Tatzeit verbüßte der Angeklagte eine Haftstrafe in Lübeck. Dank guter Führung genoss er jedoch bei unbegleiteten Ausgängen viel Bewegungsspielraum. Laut Vollzugsplan kommt der Mann deshalb trotzdem als Täter infrage. „Ja, da war ich jedes Wochenende raus“, bestätigt er die Termine. Aber er sei „eigentlich ein sehr akribischer Mensch“ und werde doch nicht nach 20 Jahren krimineller Karriere anfangen, seine DNA am Tatort zu hinterlassen.

Anzeige

„So einen Tresor habe ich in einer halben Stunde offen“

Den Vorwurf, gleich zweimal an einem schlichten Würfeltresor gescheitert zu sein, wies der große, kräftige Mann als „Beleidigung meiner handwerklichen Kunst“ zurück. „So einen Tresor“, behauptet er, „habe ich in einer halben Stunde offen.“ Statt des Tresorinhalts verschwand damals eine Profi-Kaffeemaschine im Wert von 10.000 Euro.

Weitere KN+ Artikel

Beim zweiten nächtlichen Besuch der Raisdorfer Bäckereifiliale Ende Januar 2019 ließ es der Einbrecher beim Bearbeiten des Stahlschranks derartig qualmen, dass die Rauchmelder Alarm schlugen. Als Minuten später eine Polizeibeamtin durch die aufgebrochene Hintertür kommt, steckt das Kabel des Trennschleifers noch in der Steckdose. Bei ihrer überstürzten Flucht hatte der Täter zudem zwei Brecheisen zurückgelassen. Und einen „genetischen Fingerabdruck“, der dem Angeklagten zugeordnet wird.

Bisher ist er nicht als Gewalttäter aufgefallen

Eine solche DNA-Spur belastet den bisher nicht als Gewalttäter aufgefallenen Angeklagten auch im Fall der versuchten räuberischen Erpressung im Russeer Weg in Kiel-Mettenhof. Gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen soll er als Handwerker verkleidet an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses geklingelt haben. Im 3. Stock bollern die Eindringlinge lautstark an die Wohnungstür, rufen etwas von „Lampe im Flur reparieren“. Als die Zeugin öffnet, wird sie sofort zurückgedrängt. Die Männer fordern Geld, bedrohen sie mit einem Rohr und einer Stange. Die geschockte Mieterin schreit um Hilfe. Da packt sie einer der Täter von hinten, schiebt ihr seine Finger in den Mund, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch die Frau lässt sich nicht bändigen. Die Räuber flüchten.

„Verabscheuungswürdig!“ nennt der Angeklagte die Tat, „das ist nicht mein Ding.“ Außerdem sei er zur Tatzeit in Rumänien gewesen, um einer befreundeten Prostituierten eine Eigentumswohnung zu kaufen. Zur Bestätigung überreicht sein Verteidiger Frank-Eckhard Brand ( Lübeck) dem Vorsitzenden einen rumänischen Vorverkaufsvertrag.

Warum präsentierte er sein Alibi nicht schon früher?

Doch warum präsentierte der ein Jahr später an der spanisch-portugiesischen Grenze festgenommene Angeklagte sein angeblich wasserdichtes Alibi nicht schon im Februar 2020 beim Haftrichter? Da habe er die Daten noch nicht im Blick gehabt, sagt er heute. Auf Nachfrage räumt der 1,87 Meter große Mann auch ein, zur Tatzeit blond und glattrasiert gewesen zu sein. Kurz vor der Konfrontation mit dem Opfer vor Gericht trägt er sein Haar dunkel und hat sich ein Van Dyke-Bärtchen à la Johnny Depp wachsen lassen. Doch eine Identifizierung durch Zeugen gilt ohnehin als unzuverlässig. Für den Prozess hat die Kammer vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.