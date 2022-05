Kiel/Wahlstedt.

Der dritte und letzte Fall der Raubserie in Wahlstedt endete am 15. November mit einer Verfolgungsjagd durch die Innenstadt und der Festnahme des bewaffneten Täters. Ein gestern im Prozess vor dem Kieler Landgericht gehörter Zeuge aus Kaltenkirchen berichtete, wie er vom Angeklagten (27) plötzlich mit einer Pistole bedroht wurde.

Trotzdem gelang es dem Opfer (34) an jenem Nachmittag, den Raub seines wertvollen Smartphones zu verhindern. Danach nahm der Überfallene die Verfolgung des Täters auf. Mithilfe mehrerer junger Männer hielt er den verhinderten Räuber in der Nähe einer Schule fest, bis die Polizei eintraf.

Angeklagter spiegelte Kaufinteresse vor

Die Vorgeschichte: Der Zeuge aus Kaltenkirchen hatte bei Ebay-Kleinanzeigen sein Samsung-Handy für 750 Euro angeboten. Als Kaufinteressent meldete sich der hoch verschuldete Angeklagte. Er bot dem Verkäufer zusätzlich 40 Euro Spritgeld für die Übergabe des Smartphones in Wahlstedt an. Der Verkäufer ließ sich darauf ein und fuhr los.

„Ich habe kein Geld dabei“, erklärte der Angeklagte am verabredeten Treffpunkt und forderte den Zeugen auf, ihn zur Raiffeisenbank zu fahren. Dort wollte er angeblich die Kaufsumme vom Automaten abheben. „Nach zwei Minuten war er wieder da“, berichtet der Zeuge, der im Pkw wartete.

„Ich zähle jetzt auf drei, dann schieße ich!“

Doch statt wie vereinbart das Handy zu bezahlen, öffnete der Täter die Beifahrertür und drohte mit einer Pistole. „Ich war schockiert“, berichtet der Überfallene. „Er sagte, ich zähle jetzt auf drei, dann schieße ich!“ Trotzdem verweigerte der Zeuge die geforderte Herausgabe des Handys. Mit den Worten „Hol es dir doch selber!“ warf er das originalverpackte Gerät auf den Parkplatz.

Während der Täter den Pkw umrundete, stieg der Zeuge aus, griff sich das Smartphone und flüchtete. „Gib mir das Handy!“, habe der Räuber immer wieder gerufen. Als das Opfer im belebten Zentrum laut um Hilfe ruft, um Passanten auf den Täter aufmerksam zu machen, „hat zuerst niemand reagiert“, so der Zeuge weiter.

Doch dann flüchtet plötzlich der Angeklagte. Das Opfer nimmt die Verfolgung auf. Eine junge Frau folgt seiner Bitte und alarmiert die Polizei. Gemeinsam, so der Zeuge vor Gericht, hätten sie den Täter bis zu einer Schule verfolgt und in die Enge getrieben.

Seine Hilferufe („Er hat eine Pistole, man muss ihn festnehmen!“) wecken das Interesse von „zehn bis zwölf Jungs“, die sich dort aufhalten. Der Beschuldigte weist die Vorwürfe zurück, erklärt seinen Verfolger für verrückt und zeigt, dass er unbewaffnet ist. Doch als die jungen Männer in der Nähe die Schusswaffe finden, helfen sie dem Zeugen.

„Die Jungs ließen ihn nicht los“

„Die Jungs ließen ihn nicht los“, berichtet der 34-Jährige. „Ich hab ihn festgehalten und auf den Boden gedrückt. Dann kam die Polizei.“ Die Angst holte den couragierten Mann erst später ein. Wochenlang litt er unter Alpträumen und Schlafstörungen, riss mit nächtlichen Schreien auch seine Frau aus dem Schlaf.

Der Angeklagte, der sich gestern nur zu den anderen beiden Vorwürfen geständig einließ, entschuldigte sich bei seinen Opfern. „Ich war verzweifelt“, erklärt er, berichtet von der Trennung von Frau und Kind, von vergeblichen Bemühungen um Arbeit und von Geldproblemen. Beute hatte der Angeklagte nur im ersten der drei Fälle gemacht: Am 15. Oktober presste er einem Kunden der Raiffeisenbank direkt am Geldautomaten 600 Euro ab.

Bankkundin (47) hielt ihre Tasche fest

Schon der zweite Raubversuch in der Sparkassenfiliale am Markt ging schief: Eine Kundin (47) verweigerte am 10. November die geforderte Geldabhebung und ließ sich auch ihre Tasche nicht entreißen.