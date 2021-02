Was tun mit einem psychisch auffälligen Täter, der unter Druck zu gefährlichem Aktionismus neigt? Der 62-jährige Bewohner des „Weißen Riesen“ in Mettenhof, der im November 2018 aus Frust schwere Feldsteine in die Tiefe schleuderte, muss das Hochhaus nach dem Urteil des Landgerichts verlassen.