Smartphones gehören zum Alltag, doch nicht jeder traut sich an die Nutzung. Darum bietet die Gesellschaft für Soziale Hilfen in Norddeutschland (GSHN) in ihrem Sozialraumprojekt M38 in Kiel einen Kursus an, der den Umgang mit den Handys näherbringt - für Menschen mit und ohne Behinderung.