Acht Apotheken, fünf Tankstellen, drei Schnellrestaurants, zwei Supermärkte, zwei Bäckereien, ein Schmuckgeschäft – die Raub- und Einbruchserie, die eine Bande in Kiel und im Umland verübt haben soll, ist rekordverdächtig. Jetzt müssen sich drei mutmaßliche Täter vor dem Landgericht verantworten.

Prozessauftakt in Kiel

Prozessauftakt in Kiel - Serienräuber mit brachialer Gewalt

Von Thomas Geyer