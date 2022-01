Klausuren in Präsenz nicht möglich - So sollen Prüfungen an den Hochschulen jetzt laufen

An Klausuren in Präsenz ist nicht zu denken: Die Hochschulen in Kiel verlagern die Prüfungen ins Internet. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Studierenden ihre Leistungstests aus dem Homeoffice heraus absolvieren müssen.