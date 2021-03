Um "Fünf nach Zwölf" standen sie am Bauzaun der Kieler Möbel Höffner-Baustelle am Westring: Rund 40 Demonstrierende kamen laut Polizei am Sonnabend zusammen, um gegen den Möbelkonzern und für Umweltschutz zu protestieren. Weitere Kundgebungen sind bereits geplant.