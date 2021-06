Kiel

Das ganz große Kribbeln verspüren viele Fußball-Fans vor der Europameisterschaft 2021 noch nicht. Doch das kann sich mit Turnierbeginn schnell ändern: Wenn am Freitag (11. Juni, 21 Uhr) das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien angepfiffen wird oder Deutschland mit dem Kracher gegen Frankreich am Dienstag (15. Juni, 21 Uhr) in die Gruppenphase startet, wird wohl auch in Kiel wieder das Fußball-Fieber ausbrechen.

Das klassische Public Viewing - öffentliche Übertragungen auf großen Plätzen, meterhohe Leinwände, hunderte Fußballfans auf engem Raum - wird es auf Grund der Corona-Pandemie bei diesem Turnier voraussichtlich nicht geben. Die Spiele gemeinsam mit anderen Kielerinnen und Kieler zu verfolgen, das ist dennoch möglich. Alleine auf der Couch muss niemand versauern.

Restaurants- und Bars geöffnet: Das müssen Fußball-Fans beachten

Denn in Bars und Restaurants in Schleswig-Holstein sind die Innen- und Außenbereiche wieder geöffnet, unter bestimmten Voraussetzungen: Es dürfen an einem Tisch bis zu zehn Personen sitzen, unabhängig aus wie vielen Haushalten.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vollständig geimpfte Personen und genesene Personen mit einem entsprechenden Nachweis werden nicht mitgezählt. Sie dürfen zusätzlich mit am Tisch Platz nehmen. In Innenbereichen muss ein Nachweis über einen negativen Corona-Test vorgelegt werden (maximal 24 Stunden alt). Reservierungen für den Innenbereich empfehlen sich in allen Lokalen.

EM 2021: Nicht alle Spiele sind frei empfangbar

Wichtig: Zehn der 51 EM-Partien werden in diesem Jahr exklusiv auf dem Bezahlsender Magenta TV gezeigt, der Rest auf ARD und ZDF. Sich vorher zu informieren, ob das gewünschte Spiel im Restaurant oder der Bar auch empfangbar ist, kann also nicht schaden. Auch die jeweiligen Öffnungszeiten sollten beachtet werden, denn die ersten Spiele beginnen schon nachmittags.

Interaktive Karte: Wo werden die EM-Spiele gezeigt?

Sie wissen nicht, wo Sie die EM-Partien verfolgen können? Wir zeigen Kieler Bars und Restaurants, die die Spiele übertragen, auf unserer Übersichtskarte.

Bei Ihnen in der Kneipe um die Ecke wird die Fußball-EM auch gezeigt oder Sie sind selbst Betreiber oder Betreiberin eines Lokals, dass die Spiele überträgt? Dann wenden Sie sich an onliner@kieler-nachrichten.de.