Putins Krieg beendet Russland-Aufenthalt von Kieler Studenten

Kiel

Sie haben in Sibirien studiert, in Irkutsk am Baikal. Nun sind sie wieder in der Heimat, nachdem die Kieler Uni sie nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgerufen hat. Linda Schilffarth nahm mit ihrer Kommilitonin Awa Schnidrig den Rückweg über Usbekistan, Paul Oppermann den über Estland. Ein anderer Student der Kieler Uni blieb an der Partnerhochschule in Irkutsk.

„Russische Freunde haben mir nach Kriegsausbruch geraten, Russland schleunigst zu verlassen“, berichtet Linda (23). „Das ganze erste Wochenende habe ich mit meiner deutschen Zimmergenossin im Wohnheim überlegt, was wir machen.“ Beide beschlossen abzureisen. „Wir nahmen die nächstbeste Maschine, die direkt ins Ausland flog, zufällig nach Samarkand in Usbekistan“, sagt Linda. „Nach der Landung erfuhren wir, dass es der allerletzte internationale Direktflug aus Irkutsk war.“

Die Kieler Studentin Linda Schilffarth (rechts) steht am Ufer des Baikalsees in Sibirien neben ihrer Kommilitonin Awa Schnidrig. Beide sind wegen des Ukraine-Krieges aus Russland in die Heimat zurückgekehrt. Quelle: Linda Schilffarth/dpa

„In Irkutsk war es die ersten Tage noch ruhig“

Auch für Paul (24) endete der Aufenthalt abrupt, nachdem es so schön losgegangen war: Am 1. September vorigen Jahres begann der Student seinen Russisch-Lehrgang in Irkutsk, vier Tage später traf er Ksenia. Sie wurde seine Freundin. Im November musste er zurück nach Deutschland, weil es ein Visum-Problem gab und er ein neues beantragen musste. Paul hatte Angst, wegen Corona nicht zurückkehren zu können. Doch es klappte. Irkutsk passte gut für den gebürtigen Güstrower, der in Rostock Abitur machte und in Kiel Deutsch, Englisch und Russisch auf Lehramt studiert. „Tief drin in Russland und die Kosten günstig“, erzählt Paul, der auch vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ein Stipendium bekommen hatte.

Ksenia macht das Russischlernen leichter, beide ziehen zusammen, um die Ukraine wird es immer unruhiger, dann der Krieg. „In Irkutsk war es die ersten Tage noch ruhig; und ich war dort ja weiter weg von der Ukraine, als ich es jetzt bin“, sagt Paul. Doch in der Nacht zum 2. März fordert das International Center der Uni Kiel zur Rückkehr auf. Aber auf welchem Weg? Über Usbekistan, Armenien, Moskau, die Türkei? „Diese Flüge waren sehr teuer; und ich hatte auch keine Lust, in Armenien festzusitzen“, sagt Paul. Also über St. Petersburg nach Estland, ohnehin Ziel für einen möglichen weiteren Studienaufenthalt.

Einen Tag für die Organisation der Abreise

Einen Tag hat Paul, um Bücher abzugeben, Organisatorisches zu klären, Koffer zu packen und sich von Dozenten und Freunden zu verabschieden. „Sie waren sehr traurig und haben geweint.“ Am nächsten Tag fliegt Paul mit Ksenia nach St. Petersburg und am Tag darauf verabschiedet er sich von ihr, um mit dem Bus die 160 Kilometer bis zur estnischen Grenzstadt Narwa zu fahren. „Diese Trennung war unglaublich schmerzhaft und emotional“, sagt Paul. „Wir wissen ja nicht, ob wir uns wiedersehen werden und ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen sie auch angesichts des Rubel-Verfalls und der Gesamtsituation in Zukunft leben muss.“ Paul ließ ihr seine letzten Rubel da.

Auch Philosophiestudentin Linda war seit Anfang September in Irkutsk. Sie fliegt schließlich mit Awa von Taschkent in Usbekistan nach Frankfurt zurück. Seit dem 20. März ist sie wieder in der bayerischen Heimat. Sie wollte Russisch lernen, um sich damit den großen Kulturraum zu erschließen. Wie Paul hat sie sich über soziale Medien über die Zuspitzung der Lage informiert. Die Sorge, nicht mehr wegzukommen, wuchs schnell. „Etwa stündlich stellten Airlines die Verbindungen ein“, erzählt Linda.

Paul Oppermann, Student der Uni Kiel, welcher in Irkutsk am Baikal Russisch studiert hat, sitzt im Informationszentrum der Christian-Albrechts-Universität (CAU). Oppermann wurde von der Kieler Uni nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgerufen. Quelle: Axel Heimken/dpa

„Bewertungen des Ukraine-Konflikts sind doch sehr unterschiedlich“

Russische Bekannte sagten ihr, der Krieg sei Wahnsinn und in Russland werde nun alles schlechter. „Aber sie bilden wahrscheinlich nicht den Durchschnitt ab.“ Gegen Krieg seien alle, sagt Paul. „Aber die Bewertungen des Ukraine-Konflikts sind doch sehr unterschiedlich.“ Aber viele glaubten, was die Staatsmedien ihnen zur Ukraine sagten.

„In Sibirien denken die Menschen pragmatisch und sind herzlich“, sagt Linda. „Ich habe unfassbar schöne Momente mit Freunden geteilt und eine Landschaft und Kultur kennengelernt, die sich von allem unterscheidet, das ich bis dato gesehen hatte.“ Rund um den Baikal sei die Natur atemberaubend. „Wir sind auf dem zugefrorenen See Schlittschuh gelaufen und spazieren gegangen - das ist einmalig.“ Ihr Resümee: „Diese Erfahrung würde ich immer wiederholen.“

Master in St. Petersburg abgehakt

Eine Lehrerin habe beim Abschied befürchtet, nach dem Kriegsausbruch würden die russischen Kultur und Sprache anders bewertet und das Interesse daran verloren gehen, sagt Linda. „Ich möchte im Gegenteil die Kontakte aufrechterhalten, um Menschen auch über die Distanz im Zweifel helfen zu können.“ Die russische Sprache wolle sie weiter lernen - auch weil sie die Kultur und die Menschen in Russland wirklich interessierten. „Das ändert sich nicht dadurch, dass das Land einem Diktator und einer anscheinend recht überzeugenden Propaganda zum Opfer fällt.“ Linda will nun in Kiel weiter an ihrem Master „Praktische Philosophie der Wirtschaft und Umwelt“ arbeiten und die Sprachkurse aus Irkutsk online fortsetzen.

Paul hat die Idee abgehakt, in St. Petersburg den Master machen zu können. Auch in Estland, wo er bei der Rückreise viel Solidarität mit der Ukraine sah, sei das unwahrscheinlich, wegen möglicher Spannungen dort mit der russischen Bevölkerung. „Den Master in Russisch kann ich mir kaum noch vorstellen“, sagt Paul. Schade: Denn er wollte schon in seiner Bachelorarbeit Unterschiede zwischen Deutsch und Russisch in Sachen Höflichkeit untersuchen, auch beim Gendern. „Aber jetzt ist es schwer, genügend Leute zu finden, die man dazu gründlich auf Russisch befragen kann.“

