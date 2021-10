Kiel

Anhängerinnen und Anhänger der Querdenker-Bewegung demonstrieren am Sonnabend und Sonntag in Kiel. „Keine Zweiklassengesellschaft – Wir halten zusammen“, unter diesem Motto soll am Sonnabend, 16. Oktober, ab 14 Uhr ein Protestzug an der Reventlouwiese starten. Laut Stadt und Polizei rechnen die Veranstalter mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Von der Reventlouwiese steuert die Demonstration über Beselerallee, Holtenauer Straße und Berliner Platz in Richtung Exerzierplatz.

Querdenker-Demo führt zu Verkehrsbehinderungen in der Kieler Innenstadt

Auf dem Weg der Protestler ist daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auf dem Exerzierplatz ist ab 17 Uhr eine einstündige Abschlusskundgebung geplant. Daher muss die in Richtung Wunderino-Arena gelegene Hälfte der Parkplätze nach dem Wochenmarkt bis voraussichtlich 18.30 Uhr gesperrt werden.

Auch am Sonntag, 17. Oktober, wird aus dem Kreis der Querdenker an gleicher Stelle demonstriert. Hier wird vonseiten der Veranstalter mit 100 bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Die Kundgebung ist für 16 bis 19 Uhr angemeldet. Etwa ein Viertel der Parkplätze auf dem Exer ist daher von 13 bis 19 Uhr gesperrt.