Kiel

Der wohl größte Demonstrationszug von Kritikern der Corona-Maßnahmen soll um 14 Uhr an der Reventlouwiese starten und mit einer Kundgebung von der Bewegung „Kiel steht auf“ gegen 17 Uhr auf der Moorteichwiese sein Ende nehmen. Angemeldet sind 2000 Teilnehmer. Ebenfalls um 14 Uhr soll eine Protestaktion unter dem Motto „Freiheit ist alternativlos“ auf dem Parkplatz Bernhard-Harms-Weg zwischen Düsternbrooker Weg und Kiellinie beginnen. Ein Teil des Parkplatzes ist ab 12.30 Uhr gesperrt. Bereits ab 12 Uhr dicht sind der Düsternbrooker Weg und die Kiellinie zwischen Landeshaus und Kiellinie 79. Für 16 Uhr ist dort ein zweiter Protestzug vorgesehen. Zudem ist für 10 Uhr eine Aktion unter dem Motto „Sag Ja zu Nähe“ auf dem Rathausplatz angekündigt.

Querdenker rufen Gegendemonstranten auf den Plan

Zugleich sind mehrere Gegendemos unterwegs. Um 10 Uhr beginnt ein Umzug „Für eine solidarische Stadt“ auf dem Platz der Kieler Matrosen am Hauptbahnhof. Es wird mit 1000 Teilnehmern gerechnet. Der Platz ist ab 8 Uhr ebenso wie eine Spur der Raiffeisenstraße gesperrt. Über den Tag verteilt sind zudem Versammlungen unter dem Titel „Solidarisch in Kiel“ auf dem Vinetaplatz (11 Uhr) und am Bootshafen (12 Uhr) angemeldet sowie eine Demo gegen Nazis auf dem Rathausplatz um 12 Uhr. „Kiel bleibt bunt“ ist das Motto ab 11 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz.

Polizei mit Großaufgebot in der Stadt unterwegs

Die Polizei wird mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs sein und die Demonstrationen begleiten. Fernab der Corona-Thematik findet außerdem ein „Drag Walk“ zwischen Blücherplatz und Landtag ab 12.30 Uhr statt. Er will auf den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- & Transphobie aufmerksam machen. Auch Gegner der Abtreibungsparagrafen, Kurden und Israel-Anhänger wollen heute auf die Straße gehen.