Diese Hilfe kommt gut an

Kiel

Fachlehrerin Mirja Ehresmann war schon immer sozial eingestellt und möchte genau das auch authentisch vermitteln. „Ich versuche, die Schüler mit meiner eigenen Begeisterung für etwas anzustecken“, sagt sie. Als die Klasse mit den Fachrichtungen Pädagogik, Sport und Deutsch Ende 2019 den Stoff für das Schuljahr beendet hatten, schlug sie deshalb vor, den sozialen Aspekt zu stärken und sich zu engagieren.

„Wir wollten aber nicht nur etwas einmalig zu Weihnachten machen, sondern ein längerfristiges Projekt angehen“, sagt Schüler Alexander Eckholdt (19). Etwas, was das Miteinander stärkt, „nachdem wir so viel über Menschen gelernt haben und mit dem wir etwas wiedergeben können, weil es uns doch sehr gut geht“, sagt Luan Jamal Henn (17).

Spendenbereitschaft war riesig

Neben der Idee, mit Grundschülern lesen zu lernen, entstand auch die Idee, Menschen auf der Straße zu helfen. „Wir haben wir uns informiert, was Obdachlosigkeit bedeutet und was Obdachlose tatsächlich brauchen“, sagt Vanessa Baumbach (18). Sie erstellten Plakate und baten Mitschüler und Lehrer unter anderem Kleidung, Schlafsäcke und Hygienemittel zu spenden. Die Bereitschaft war riesig. „Einige Sachen wie Röcke oder einzelne Strümpfe mussten wir allerdings aussortieren“, sagt sie.

Verbündete beim Verteilen der Sachen fanden die Schüler in der 2015 gegründeten „Hilfsaktion für Kieler Obdachlose und ihre Vierbeiner“ mit mehr als 1600 ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. „Wir versorgen obdachlose Menschen mehrmals wöchentlich mit selbstgekochten, warmen Speisen an der Kaisertreppe am Bahnhof sowie in den Notunterkünften“, sagt Heike Menrath. Sie sei sehr beeindruckt, wie engagiert die Schüler Textilspenden und Lebensmittel gesammelt und verteilt hätten.

Weitere Aktionen geplant

„Kiel ist eine Stadt der Solidarität und Teilhaber“, sagt sie. Es sei wichtig, junge Menschen an die Probleme anderer heranzuführen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass man mit Jugendlichen schnell und unbedarft ins Gespräch kommen kann. Es seien weitere Aktionen mit den Schülern geplant, wie zum Beispiel „ein Valentinsbrunch für wohnungslose Männer, die Versorgung der Menschen in den Kälteschutzcontainern und gemeinsamer Unterricht, in dem die Schüler fragen stellen können“, sagt sie.

Die 31-jährige Obdachlose Janet schaut sich die Spenden der Schüler an und ist sehr gerührt, „dass sie sich Gedanken über Menschen wie uns machen, das ist nicht selbstverständlich. Gerade weil sie jung sind und noch Perspektiven haben“, sagt sie. Seit einem Jahr ist sie obdachlos und konnte gerade eine zeitlang bei einem Freund unterkommen.

Eine große Portion Empathie im Gepäck

Schüler Alexander Eckholdt breitet die gesammelten Spenden vor der Kaisertreppe mit aus und sieht, wie groß der Bedarf und das Interesse der Obdachlosen ist, sich etwas auszusuchen. „Das ist menschlich, wenn man wenig Glück im Leben hatte“, sagt er. Durch die Fachrichtung Pädagogik und Arbeiten in sozialen Einrichtungen bringen die Schüler schon eine große Portion Empathie mit. „Es ist wichtig, dass man sich auch mal selbst reflektiert. Wir beschweren uns über vieles, ohne darüber nachzudenken, wie es anderen geht”, sagt Luan Jamal Henn.

Die Schüler möchten, dass ihr Projekt größer und vor allem dauerhaft von Schülern der kommenden Klassen mitgetragen wird. Im Moment ist der Bedarf der Obdachlosen an warmer Kleidung, Unterwäsche, Strümpfen, warmen Decken und Schlafsäcken besonders groß. Wer mit Spenden helfen möchte, kann eine E-Mail an Mirja Ehresmann unter mehresmann@gmx.de schicken.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.