Präsenzunterricht gibt es auch wieder an den Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) in Kiel. Schüler und Lehrer der Klasse BSPA19c am RBZ am Königsweg sind froh, zumindest an zwei Tagen der Woche in der Schule unterrichtet zu werden. Allerdings bringen die Hygienemaßnahmen Schwierigkeiten mit sich.