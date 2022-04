Es geht um Nachhaltigkeit und den umweltfreundlichen Weg zu Schule, Arbeit und im Urlaub: Schüler aus Schleswig-Holstein haben die Aktion „Bock auf Biken“ ausgerufen, die am 1. Mai offiziell startet. Das RBZ am Königsweg in Kiel gab am Freitag den Startschuss mit einer besonderen Idee.