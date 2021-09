Bereits am Dienstag, 7. September, verletzte sich ein 44-jähriger Radfahrer in der Schilkseer Straße in Kiel-Schilksee schwer. Die Polizei geht von einem Sturz und einem möglichen Verkehrsunfall aus. Da der Mann keine Erinnerungen an den Vorfall hat, bittet die Polizei um Hinweise.