Sie reden über Müll. Ausgerechnet bei diesem Thema sind sich die Partnerstädte sehr ähnlich. Hüben wie drüben lautet das Ziel: Zero Waste, also null Müll. Kiel und San Francisco gelten dabei als Vorreiter. Zurzeit treffen sich Verantwortliche der Umweltbehörden beider Städte zum Austausch in Kiel.