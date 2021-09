Kiel

5700 Kilometer stecken ihm schon in den Beinen, doch er macht trotzdem unermüdlich auf sein Anliegen aufmerksam: In Kiel erklärt Michael Bilharz, Initiator der Klimawette, warum er monatelang durch Deutschland fährt. Rund 6000 Kilometer will er in 100 Tagen zurücklegen und in 200 Städten auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam machen. Dies hat er auch am Dienstagnachmittag an der Hörn in Kiel getan.

„Die Zeit rennt uns davon“, so Bilharz. Getan werde für den Klimaschutz zwar inzwischen viel, doch es gehe nicht schnell genug. Deswegen hat Bilharz sich eine Auszeit bei der Arbeit – er ist im Umweltbundesamt tätig – genommen und macht nun mit Lastenrad auf die Klimawette aufmerksam.

Klimawette: Eine Million Menschen sollen eine Million Tonnen CO2 einsparen

Bei der Aktion des Vereins „3 fürs Klima“ geht es darum, dass sich eine Million Menschen finden, die bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow Anfang November zusammen eine Million Tonnen CO2 einsparen. Mitmachen kann man, indem man es selbst einspart oder Klimaschutzprojekte durch eine Spende unterstützt. Vorschläge dazu finden sich auf der Webseite der Klimawette unter www.dieklimawette.de. „Solange es noch die Möglichkeit gibt, müssen wir alles tun, um die Klimaziele einzuhalten“, sagt Bilharz.

In Kiel kommt er mit seinem Anliegen zu einer passenden Zeit. Aktuell läuft die von der Stadt initiierte Klimawoche. Trotzdem ist der Empfang für Bilharz überschaubar. Eine Handvoll Menschen sind zum Liegeplatz des Segelschiffs „Freedom“ gekommen, um ihn zu begrüßen. In manchen Städten sei er mit einer Radtour empfangen worden, in München habe er sogar eine Polizeieskorte gehabt, berichtet der vielgereiste Radler. „Die Tour wird eigentlich überall beklatscht, doch die Herausforderung ist, vom Klatschen zum Tun zu kommen.“

Klimawette passt zur Klimawoche der Stadt Kiel

Lob gibt es auch in der Landeshauptstadt. „Die Aktion ist nochmals ein zusätzlicher Anstoß“, sagt Sam Warmke vom Umweltschutzamt der Stadt. Kiel habe das Ziel, deutlich vor dem Jahr 2050 klimaneutral zu werden. „Das geht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen.“ Tatsächlich habe die Stadt mit dem Klimathon (www.kiel.de/klimathon) eine ähnliche Idee gehabt. Auch dabei geht es darum, dass Menschen CO2 einsparen. Beide Aktionen sollen nun gekoppelt werden, kündigen Warmke und Bilharz an.

Bis zum Ende der Klimawette bleibt nicht mehr viel Zeit: Die Konferenz in Glasgow startet in weniger als 50 Tagen. Bislang haben etwas mehr als 9600 Menschen bei der Aktion rund 13 500 Tonnen CO2 gespart. Ein weiter Weg für die Millionen. Bilharz’ Radtour hingegen neigt sich dem Ende entgegen, Anfang Oktober will er zurück in Dessau sein. Nächster Stopp ist Neumünster.