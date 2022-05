Holtenau

Zuletzt hatte es bei den Traditionsseglern am Tiessenkai ordentlich Wirbel um die erhöhten Hafengebühren gegeben. Jetzt sorgt die neue Zufahrtsregelung an Land für Unverständnis: Anstatt die Einfahrt für Autos, wie geplant, komplett zu unterbinden, ermöglicht ein entfernter Poller nach wie vor die Zufahrt zu den Parkplätzen. Doch die können nicht mehr angefahren werden, wenn demnächst komplett dicht gemacht wird. Das wurde jetzt im Ortsbeirat bekannt.

Bürger machte die Kommunalpolitik aufmerksam

Ein Holtenauer Bürger machte die Kommunalpolitiker in der Sitzung am Dienstagabend auf die seltsame Situation aufmerksam. Handelt es sich um einen Schildbürgerstreich? Sitzungsleiterin Claudia Büsgen (CDU), die die erkrankte Vorsitzende Heidi Toscan (SPD) vertrat, konnte das Rätsel zumindest teilweise lösen: Eigentlich sollen drei Poller dafür sorgen, dass Autos den Tiessenkai nicht mehr befahren können. Die beliebte Flaniermeile mit Gastronomie und Wasserblick in der ersten Reihe sollte nach dem Willen der Kommunalpolitik ausschließlich Fußgängern vorbehalten sein. „Doch ein Gewerbetreibender hatte bei der Stadt durchgesetzt, dass er seinen Firmensitz mit dem Auto erreichen kann“, erklärte Büsgen. Deshalb sei der mittlere Poller entfernt worden.

Diese eigentlich nicht gewünschte Regelung gelte aber nur übergangsweise: Demnächst werde die Zufahrt komplett gesperrt, hieß es. Was aber passiert dann mit den Parkplätzen, die hinter der Zufahrtsbeschränkung liegen? „Jetzt kann man dort ja noch parken, aber wenn der mittlere Poller steht, sind sie nicht mehr zu erreichen“, wies ein Anwohner den Ortsbeirat auf die kuriose Situation hin. „Eigentlich müssten die Poller ja hinter die Parkplätze gesetzt werden“, meinte der amüsierte Bürger angesichts dieses „Schildbürgerstreichs“. Claudia Büsgen versprach, die vertrackte Zufahrts- und Parksituation mit der Verwaltung zu klären.

Kommt die Polizeistation nach Holtenau zurück?

Wenig erfreut zeigte sich die Sitzungsleiterin angesichts der Tatsache, dass die Polizeistation im Stadtteil schon vor einigen Jahren geschlossen wurde – allerdings mit der Aussicht, dass sie eines Tages möglicherweise wieder eingerichtet werde. Der neue Leiter des zuständigen 1. Polizeireviers, Ralf Schwertfeger, konnte dem Ortsbeirat kurzfristig keine Hoffnung machen: Bei der Polizei in Kiel werde insgesamt Personal abgebaut. Es sei eher wahrscheinlich, dass kleine Stationen zusammengelegt würden. Anders könnte es aber aussehen, wenn das ehemalige MFG-5-Gelände der Bundeswehr als geplantes Wohn- und Gewerbequartier bebaut werde. Dann sei nicht ausgeschlossen, dass die Polizeistation nach Holtenau zurückkehren könne.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig machte sich der Erste Polizeihauptkommissar für ein Konzept der stadtteilbezogenen Bürgerpolizei stark. „Ich will, dass die Polizei auch in Holtenau häufiger vor Ort ist.“ Deshalb solle die Station im benachbarten Stadtteil Friedrichsort mittelfristig um ein bis zwei Beamtinnen beziehungsweise Beamte aufgestockt werden. Unabhängig davon sei rund um die Uhr mindestens ein Streifenwagen in den nördlichen Stadtteilen im Einsatz. Die Reaktionszeiten bei einer Alarmierung seien deshalb relativ kurz: bei der Priorisierung 1 – wenn etwa Menschenleben in Gefahr sind – so schnell wie beim Rettungsdienst, erläuterte Ralf Schwertfeger.

Klimaschutzwerkstatt im Stadtteil

Schon jetzt könnten die Holtenauer Bürgerinnen und Bürger mehr für den Klimaschutz und gegen die drohende Erderwärmung tun, sagte Sam Warmke, der in der Klimaschutzabteilung im Kieler Rathaus für Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Welche Projekte im Stadtteil umgesetzt werden könnten, solle 2023 in einer Klimaschutzwerkstatt mit den Menschen vor Ort ausgelotet werden. Dafür würde Warmke gerne den Traditionssegler „Freedom“, der von Ehrenamtlichen derzeit restauriert werde, an den Tiessenkai holen. Fördergelder der Stadt winken außerdem Privathaushalten, die ihren alten Kühlschrank gegen ein Sparmodell austauschen. Unternehmen könnten innerhalb der Solardach-Kampagne zudem Fördergelder erhalten, hieß es. Für Einfamilienhäuser sei das Kontingent wegen der großen Nachfrage allerdings schon ausgeschöpft.