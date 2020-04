Kieler schreibt Doktorarbeit mit 76

Kiel

Rainer Broda ist ein vielseitiger Mann. Im Anschluss an seine Schulzeit in Flensburg und nach seiner Ausbildung auf der „Passat“ fuhr er ein Jahr zur See. Dann wurde er Reedereikaufmann, ging zur Bundeswehr und blieb dort vier Jahre lang. „Ich habe anschließend in Wilhelmshaven Betriebswirtschaftslehre studiert und in Kiel mein Examen gemacht“, berichtet der Senior.

„Um Geld zu verdienen, habe ich während des Studiums in der Pflege gearbeitet.“ Über 30 Jahre lang war der Norddeutsche in unterschiedlichen Zweigen, zum Beispiel der Mineralindustrie, beschäftigt.

„Vor meiner Rente habe ich immer gedacht: Danach machst Du etwas anderes“, so Broda. Kunstgeschichte lag ihm schon lange am Herzen: „Auf Reisen habe ich kaum eine Galerie, ein Museum oder eine Burg ausgelassen.“

Bachelorarbeit nach dem Renteneintritt

So entschied er sich für die Fächer Europäische Ethnologie, Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaft. „Meine beiden erwachsenen Söhne haben mich in meinem Entschluss, noch einmal zu studieren, bestärkt“, erzählt der Senior. Am 1. Oktober 2006 ging er in den Ruhestand, und einen Tag später begann die Uni. Seine Bachelorarbeit trug den Titel „Politik, Kultur und Außenpolitik am Beispiel der Goetheinstitute“.

Broda war auf den Geschmack gekommen und wollte weiter studieren. Er erfuhr, dass der Masterstudiengang der theologischen Fakultät „Religion und Ethik“ im Wintersemester 15/16 an den Start gehen sollte. Es reizte ihn, sich mit „tiefschürfenden Themen“ auseinanderzusetzen: „Ich wollte wissen: Was hat es mit dem Glauben an Gott auf sich?“

Als junger Mann in der Kirche engagiert

Außerdem faszinierte ihn auch hier – wie bereits beim BWL-Studium – der Facettenreichtum der Themen. Unmittelbar nach dem Beratungsgespräch schrieb er sich für den Studiengang ein. Als einen Schwerpunkt wählte er „Politik und Ethik“. Seit rund 50 Jahren ist Broda politisch aktiv.

Dagegen hat er sich in der Kirche nur als Jugendlicher und junger Mann engagiert. „Ich habe in Flensburg in der evangelischen Jugend mitgewirkt und zum Beispiel Freizeiten mitgestaltet.“ Besonders heiß her ging es im Jahr 1967 in der Innenstadtgemeinde St. Marien, zu der Broda gehörte. Im Raum stand die Frage, ob der steinerne, liegende Soldat aus der Kirche entfernt werden sollte. Die Erörterung entfachte einen Streit über den Umgang mit Kriegs-Ehrenmalen in Gotteshäusern, der dann weit über Schleswig-Holsteins Grenzen hinaus diskutiert wurde.

Bereichernde Vorlesungen und Seminare

Broda brachte sich in seiner Heimatgemeinde in die Diskussion ein: „Ich fand, dass der Soldat dort seinen berechtigten Platz hatte.“ Aber später erlosch sein Interesse an Themen der Gemeinde. „Ich bin kein strammer Kirchgänger und nicht besonders fromm.“ Doch vielleicht sei das Interesse aus seiner Jugend rund 60 Jahre später wieder aufgekeimt, mutmaßt der Rentner.

Gemeinsam mit einem Juristen, Berufsoffizier und Zahnarzt, die ebenfalls im Ruhestand waren, sowie zehn jungen Studenten nahm der Senior an den Vorlesungen und Seminaren teil. „Ich fand es bereichernd, mit jungen Leuten und politisch anders Orientierten zusammen zu studieren“, urteilt er.

Arbeiten über Urknall, Agnostizismus und Johannesevangelium

Vorgesehen war ein sechswöchiges Praktikum, das der ehemalige Seefahrer bei der Seemannsmission absolvierte. Auch danach engagierte er sich dort ehrenamtlich als Bordbetreuer – bis zur Corona-Krise: „Dieses Feld ruht im Moment.“

In seiner Masterarbeit befasste er sich mit Themen wie dem Urknall, Agnostizismus und Monotheismus. Er selbst kam zum Schluss: „Für mich gibt es eine Kraft, die stärker ist als wir. Wie man sie einkleidet, darf jeder selbst entscheiden.“ Und er fügt hinzu: „Menschen brauchen einen Anker.“ In seiner Dissertation beschäftigt sich Broda nun mit einer Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, in der von „einem Hirten und einer Herde“ (Joh. 10,16) die Rede ist. Es geht ihm um die Frage des Zusammenhaltes unter den Religionen. Und gerade in der heutigen Zeit sei offensichtlich, wie wichtig ein weltweiter Schulterschluss sei.

