Das Stau-Problem in Kiel verschärft sich. Die Stadt ist in der deutschen Stau-Rangliste im vergangenen Jahr von Platz 15 auf Platz 12 gestiegen. Der Tag mit der höchsten Verkehrsbelastung in Kiel war Freitag, der 24. Mai 2019, mit einem Stauniveau von 46 Prozent im Tagesdurchschnitt. Was war da los?