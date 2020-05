Ein Hausbesuch und drei Monate Wartezeit

Kiel

Was vielversprechend mit einem Hausbesuch begann, sollte doch noch eine Behörden-Odyssee werden: „Wir haben bei einem Banktermin im Februar festgestellt, dass der Personalausweis meines Mannes abgelaufen ist“, sagt Sigrid Seeck. Halb so wild, denkt sich die rüstige Rentnerin und schaut online nach Terminen. Der nächste im Stadtteilbürgeramt Mettenhof ist jedoch erst am 4. Juni.

„Deswegen habe ich im Rathaus angerufen und nach einem früheren Termin gefragt.“ Weil ihr Mann mit 86 körperlich nicht mehr in der Lage sei, in das Rathaus zu kommen, wird sogar ein Hausbesuch angeboten. Anfang März kommt eine Mitarbeiterin vorbei, Ende des Monats folgt die Nachricht, dass der Ausweis bezahlt und abgeholt werden kann, sagt Seeck.

Corona: Rathaus und Zweigstellen schließen

„Da hatte das Amt aber Corona-bedingt schon geschlossen“, so die Kielerin. Auf Nachfrage erfährt sie, dass sie bis zu Wiedereröffnung des Rathauses warten soll, weil Hausbesuche wegen des Ansteckungsrisikos derzeit ausgesetzt seien. „Weil wir nicht systemrelevant sind, sollte ich warten, bis die Zentrale im Rathaus wieder öffnet und dann einen Termin vereinbaren“, sagt die 78-Jährige. „Dabei gehöre ich in meinem Alter selbst zur Risikogruppe.“

Sich den Ausweis zuschicken zu lassen, sei hingegen nicht möglich, weil er noch nicht bezahlt wurde. „Das wundert mich, schließlich zahlen wir so doch auch unsere Steuern“, sagt Seeck. Auf Nachfragen per Telefon und Mail Anfang Mai heißt es aus dem Amt, dass sich das Ehepaar weiter gedulden müsse. „Ich habe mich dabei über den mittlerweile forschen Ton gewundert“, so die Rentnerin.

Ordnungsdezernent erklärt Konzept der Verwaltung

Auf Nachfrage von KN-online sagt Christian Zierau, als Ordnungsdezernent Dienstherr der Bürgerämter: „Dass es bei der Abstimmung von Lösungsmöglichkeiten zu Irritationen gekommen ist, bedauere ich ausdrücklich.“ Die Stadt habe jedoch auf alle Anfragen schnell reagiert, mit dem Hausbesuch einen besonderen Service geboten. Und die bereits vereinbarte Abholung im Stadtteilbürgeramt habe nur Corona-bedingt abgesagt werden müssen.

„Aus rechtlichen Gründen dürfen wir bei Hausbesuchen leider keine Bar- oder EC-Zahlungen annehmen“, wirbt Zierau um Verständnis. Immerhin biete das Einwohnermeldeamt für bereits bezahlte Ausweisdokumente seit Ende April einen Lieferservice an. 30 bis 40 Papiere werden nach Angaben des Ordnungsdezernenten so jeden Tag zugestellt. Ummeldungen können neuerdings sogar per Brief oder Mail erfolgen.

Betrieb im Rathaus wieder hochgefahren

Zum Rathaus-Betrieb im Zuge der Corona-Lockerungen erklärt Zierau: „Im Rathaus in der Fleethörn können wir jetzt etwa 50 Prozent der sonst üblichen Termine anbieten.“ Mehr sei unter Beachtung der Hygieneregeln derzeit nicht möglich. Von den Terminen abgesehen werde weitgehend wieder normal gearbeitet

Wie berichtet, hatte das Rathaus am 23. April seine Türen schrittweise wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. „Die Außenstellen sind noch geschlossen, weil es in den kleineren Räumen schwerer fällt, das Hygienekonzept umzusetzen oder sie an andere Einrichtungen wie die Bibliothek in Suchsdorf gekoppelt sind“, erklärt Zierau.

Und das Ehepaar Seeck? Dienstagvormittag konnte Sigrid Seeck mit obligatorischem Termin und unterschriebener Vollmacht endlich den Ausweis ihres Mannes abholen. „Das hat keine zehn Minuten gedauert“, sagt sie schließlich zufrieden.

