Kiel

Das hier wird länger dauern. Die Schlange reicht bis weit auf den Rathausplatz, ihr Anfang im Kieler Rathaus ist nur zu erahnen. Wie viele der Wartenden brauche ich einen neuen Personalausweis. Was simpel erscheint, entpuppt sich als Drama in drei Akten.

Vorhang, erster Akt: Mein erster Versuch startet zu Beginn der Spontansprechstunde, die das Rathaus jeden Tag außer mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr anbietet. Den Hinweis eines Freundes, lieber früher da zu sein, hatte ich kopfschüttelnd abgetan. Während des Vormittags wird doch was zu holen sein.

Schon morgens ist die Schlange vor dem Kieler Rathaus lang

Um 7.30 Uhr stelle ich fest: Das war blauäugig. Die Schlange endet vor dem Ratskeller. Nur 15 Minuten später geht ein Mitarbeiter sie entlang. Wer einen Personalausweis beantragen wolle, habe heute keine Chance mehr, wiederholt er wieder und wieder. „Ich empfehle Ihnen, am Donnerstag um 6.30 Uhr schon da zu sein“, gibt er mir und vielen anderen mit. Dazu eine Karte, auf der die Zeiten der Sprechstunde stehen.

Meldeangelegenheiten: Was muss ich im Stadtamt erledigen? Nicht für alle Meldeangelegenheiten müssen Kielerinnen und Kieler die Spontansprechstunde nutzen oder einen Termin ausmachen. Eine Übersicht, was wie erledigt werden kann: Schriftliche Anträge per Mail: Anmeldung in Kiel (aus dem Bundesgebiet), Ummeldung innerhalb Kiels, Abmeldung ins Ausland Ohne Termin, während der Öffnungszeiten des Rathauses: Ausweis abholen, Führungszeugnis beantragen, Ausstellung von Bescheinigungen, Änderung des Ausweises und des Kfz-Scheins nach Ummeldung, Ausgabe des Fischereischeins und des Kiel-Passes. Spontansprechstunde im Kieler Rathaus: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Termine im Rathaus und in den Stadtteilbüros können über die Webseite der Stadt Kiel gebucht werden. Für Fragen ist die Stadt unter der Behördennummer 115 oder per E-Mail unter amt24@kiel.de erreichbar.

Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Mit zwei Monaten Verzögerung – die Zustimmung des Personalrats fehlte noch – hat das Stadtamt im Kieler Rathaus zum 28. Februar seine Arbeit aufgenommen. Von der Gründung des Amtes versprach Stadtrat Christian Zierau sich und den Kielerinnen und Kielern vor allem kürzere Wartezeiten bei Meldeangelegenheiten wie der Beantragung von Pässen, Ummeldungen und Kfz-Zulassungen. Verbesserungen sollen im Laufe dieses Jahres kommen. Es ist noch viel zu tun, wie ich merke.

Vier Mal pro Woche bildet sich diese Schlange auf dem Rathausplatz am frühen Morgen. Viele Kielerinnen und Kieler müssen mit ihren Anliegen mehrmals anstehen. Quelle: Johanna Lehn

Zweiter Akt: Donnerstag, 6.30 Uhr. In einer Stunde beginnt die Sprechstunde. Ein Grad Außentemperatur – viele Wartende werden heute wieder frieren. Eine Frau mit drei Kindern betritt den Eingangsbereich. Ob sie heute ohne ihren Mann da sei, fragt ein Mitarbeiter. Man kennt sich inzwischen.

Um 7.15 Uhr, vor der offiziellen Öffnung also, bewegt sich etwas: Die Stadt gibt Zettel mit QR-Codes aus. Den Code eingescannt, sehen die Wartenden auf dem Handy, wie viele noch vor ihnen dran sind. Auf meinem steht: „Es sind noch 36 Personen vor Ihnen.“ Wie schnell diese 36 Anliegen abgearbeitet sind? Keine Ahnung. Ich habe also eine Stunde gewartet, um jetzt zu warten.

Wartende mit Code müssen wegen der Corona-Pandemie das Rathaus verlassen. „Sie können in die Innenstadt gehen oder einen Kaffee trinken“, sagt ein Mitarbeiter. Auch das ist nett gemeint, aber nicht jeder kann stundenlang ins Café gehen. Und welches Geschäft hat vor 8 Uhr geöffnet?

Ich kann an meinem Arbeitsplatz neben dem Rathaus warten – in dieser komfortablen Situation sind nicht alle. Viele müssen sich womöglich freinehmen, ein Schulkind verpasst Unterrichtsstunden. Trotz allem ist mein frühes Anstehen nicht von Erfolg gekrönt: Als ich dran bin, stecke ich in einem Termin fest. Die Wartemarke kann ich nicht gegen einen vorläufigen Personalausweis eintauschen – rund dreieinhalb Stunden, nachdem ich sie erhalten habe.

Noch früher anstehen beim neuen Stadtamt

Die Spontansprechstunde endet um 12 Uhr. Ich versuche dennoch wenig später mein Glück, erkläre einem Mitarbeiter die Situation. Er setzt sich für mich ein, fragt nach – und kommt kopfschüttelnd zurück. Leider seien Anliegen jetzt nur noch mit Termin möglich. Das hatte ich schon nach dem ersten Versuch aufgegeben: Bis Anfang Mai sind im Rathaus und allen Stadtteilbüros online alle Termine ausgebucht, telefonisch war nichts zu machen. Der Mitarbeiter im Rathaus gibt mir freundlich den Tipp: „Wenn Sie morgen um 6 Uhr hier sind, sind Sie unter den ersten.“ Das Schauspiel geht weiter.

Dritter Akt: Freitag, nächster Versuch. An diesem Tag tröstet nicht einmal der Sonnenaufgang über Kiel; durch die Fenster des Rathauseingangs ist er nicht zu sehen. Selbst um kurz nach 6 Uhr waren rund 20 Personen noch früher da als ich. Das ist verrückt.

Juli 2021: Die Kieler Nachrichten zitieren Jutta Schlemmer, neue Chief City Officer und Leiterin des Stadtamtes, mit „Die Schlange muss weg.“ März 2022: Die Schlange ist nicht weg. Ist das noch Drama oder schon Satire?

Ich habe frei, warte auf dem Rathausplatz auf mein Stichwort. In der Sonne ist es wenigstens warm. Erneute dreieinhalb Stunden und 22 Personen später wendet sich das Drama zum Guten: Ich halte meinen vorläufigen Ausweis in den Händen. Viele andere Kielerinnen und Kieler waren heute wieder erfolglos. Ich habe auch gleich einen Reisepass beantragt. Diese eine Odyssee ist genug. Denn wer weiß, wann die Schlange vor dem Rathaus in den frühen Morgenstunden endlich verschwindet.