Die Mitgliedschaft in der Ratsversammlung genügt nicht mehr, um an ihren Sitzungen teilzunehmen. Das musste der CDU-Ratsfraktionschef Rainer Kreutz leidvoll erfahren. Dem Ratsherrn blieb am Dienstag der Zugang zum Innen- und Umweltausschuss verwehrt, weil er keinen Impfnachweis vorlegen konnte.